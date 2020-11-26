"Махать дубиной не собираемся, но…": Пушков сделал Google последнее предупреждение

Если Google и другие платформы продолжат нарушать законы России - они навсегда потеряют российский рынок, как это уже произошло в Китае. С таким заявлением выступил Алексей Пушков на стриме в YouTube.

Мы не собираемся махать дубиной налево, направо, всё перекрывать, закрывать. Но мы им показываем серьёзность наших намерений, - отметил сенатор.

Он анонсировал внесение изменений в Кодекс административных правонарушений. В частности, речь идёт о повышении штрафов за нарушения, совершаемые онлайн-платформами. Сейчас максимальное наказание за первый проступок составляет 700 тысяч рублей, а максимальный штраф за повторное нарушение - 5 миллионов рублей.

Ну а кто сказал, что эти суммы не могут быть пересмотрены? - отметил Пушков на стриме.

Сенатор считает, что это станет действенной мерой, так как Google и другие интернет-платформы уже имели печальный опыт в Китае. Навсегда лишившись китайского рынка, они вряд ли станут рисковать потерей российского, считает Пушков.