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"Махать дубиной не собираемся, но…": Пушков сделал Google последнее предупреждение
26 ноября 2020, 05:10 • 76 • Политика
Сенатор Алексей Пушков анонсировал увеличение штрафов для Google и других "партнёров" за нарушение законов России. Он предупредил, что западные компании могут навсегда потерять российский рынок.
Если Google и другие платформы продолжат нарушать законы России - они навсегда потеряют российский рынок, как это уже произошло в Китае. С таким заявлением выступил Алексей Пушков на стриме в YouTube.
Он анонсировал внесение изменений в Кодекс административных правонарушений. В частности, речь идёт о повышении штрафов за нарушения, совершаемые онлайн-платформами. Сейчас максимальное наказание за первый проступок составляет 700 тысяч рублей, а максимальный штраф за повторное нарушение - 5 миллионов рублей.
Сенатор считает, что это станет действенной мерой, так как Google и другие интернет-платформы уже имели печальный опыт в Китае. Навсегда лишившись китайского рынка, они вряд ли станут рисковать потерей российского, считает Пушков.
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