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"Макаревич, Парфёнов, Малышева…": Кто ещё из "светлоликих" сбежит из России

09 июля 2020, 10:00  •  13 • Политика
После отъезда из России Макаревича, Парфёнова и Малышевой пользователи соцсетей гадают, кто из "светлоликих" покинет страну следующим?
После принятия поправок к Конституции России сразу несколько известных медийных личностей покинули страну. Среди них музыкант Андрей Макаревич, а также телеведущие Леонид Парфёнов и Елена Малышева. В соцсетях делают ставки, кто из "светлоликих" сбежит из России следующим?
Ждём-с, когда сбежит и остальной светлолицый кагал, - пишет в Twitter "Уругвайская разведка".
Среди возможных кандидатов на выезд - Владимир Познер и Николай Сванидзе. Также отмечается, что Михаил Ефремов, которого судят сейчас за "пьяное ДТП" со смертельным исходом, тоже бы, наверно, сбежал, если бы имел такую возможность.
Познер вряд ли уедет. Он во Франции родился. Он точно знает, что там никому не нужен. Это дураки амбициозные и авантюристы уезжают, - высказывает мнение @galaxy_vizitor.
Да вот сейчас. Все их "переезды", пока не заведены дела, просто турпоездки, всё одно - здесь их заработки, среда. Вцепились как клещи, - добавляет @14eurobaza.
Так будут на чёс приезжать, когда обмелеют карманы, - резюмирует Владимир Владимирович @cEQ7odKRVeWzTU3.

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