"Макаревич, Парфёнов, Малышева…": Кто ещё из "светлоликих" сбежит из России

После принятия поправок к Конституции России сразу несколько известных медийных личностей покинули страну. Среди них музыкант Андрей Макаревич, а также телеведущие Леонид Парфёнов и Елена Малышева. В соцсетях делают ставки, кто из "светлоликих" сбежит из России следующим?

Ждём-с, когда сбежит и остальной светлолицый кагал, - пишет в Twitter "Уругвайская разведка".

Среди возможных кандидатов на выезд - Владимир Познер и Николай Сванидзе. Также отмечается, что Михаил Ефремов, которого судят сейчас за "пьяное ДТП" со смертельным исходом, тоже бы, наверно, сбежал, если бы имел такую возможность.