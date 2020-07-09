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"Макаревич, Парфёнов, Малышева…": Кто ещё из "светлоликих" сбежит из России
09 июля 2020, 10:00 • 13 • Политика
После отъезда из России Макаревича, Парфёнова и Малышевой пользователи соцсетей гадают, кто из "светлоликих" покинет страну следующим?
После принятия поправок к Конституции России сразу несколько известных медийных личностей покинули страну. Среди них музыкант Андрей Макаревич, а также телеведущие Леонид Парфёнов и Елена Малышева. В соцсетях делают ставки, кто из "светлоликих" сбежит из России следующим?
Среди возможных кандидатов на выезд - Владимир Познер и Николай Сванидзе. Также отмечается, что Михаил Ефремов, которого судят сейчас за "пьяное ДТП" со смертельным исходом, тоже бы, наверно, сбежал, если бы имел такую возможность.
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