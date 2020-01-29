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"Магазины работают 6-8 часов в день. На входе измеряют температуру": Что происходит в закрытых на карантин городах Китая

29 января 2020, 14:54  •  109 • Политика
Россия закрыла границу от китайского коронавируса. О ситуации в самом Китае рассказала Царьграду девушка из России, оказавшаяся в закрытом на карантин китайском городе. "Магазины работают 6-8 часов в день. На входе измеряют температуру", - сообщает она.
Пункты пропуска на границе с Китаем в Хабаровском крае и Еврейской автономной области не будут работать до 7 февраля в связи со вспышкой нового коронавируса. Что сейчас происходит в охваченном эпидемией Китае, рассказала в интервью Царьграду оказавшаяся в закрытом на карантин китайском городе девушка из России.
Ольга (имя изменено) приехала в Китай из России, чтобы выбрать университет для последующего обучения, а затем решила остаться посмотреть на китайский Новый год. В итоге из-за вспышки нового коронавируса она оказалась в закрытом на карантин китайском городе Сянъян (Xiangyang).
По её словам, в городе сейчас все носят маски. Некоторые для надёжности надевают сразу две - одну поверх другой. Все кафе и общественные места закрыты. В городе работают только аптеки и продуктовые магазины.
Магазины работают 6-8 часов в день. На входе измеряют температуру, - рассказала Ольга в интервью Царьграду.
Общественный транспорт в городе также не работает, но есть такси. Передвигаться на машине можно только в черте города, все выезды перекрыты. Тем не менее, вопреки сообщениям российских СМИ, паники в городе нет, все спокойны. Проблем с продуктами тоже нет.
Ольга также старается сохранять спокойствие и не терять чувство юмора. Тем не менее она надеется на то, что российское посольство сможет обеспечить эвакуацию граждан России из Китая.
Отслеживаю информацию только про эвакуацию. За китайскими СМИ не слежу, - подытожила Ольга.

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