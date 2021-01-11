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"Мадам вице-президент и новая Америка": Чернокожую Камалу Харрис сделали "белой"

11 января 2021, 19:30  •  32 • Политика
Модный журнал "отбелил" первую чернокожую женщину вице-президента США Камалу Харрис на своей обложке.
В США модный журнал Vogue опубликовал на обложке фото первой чернокожей женщины вице-президента Камалы Харрис. Однако на снимке она выглядит белой. В Сети почуяли в этом скрытый расизм.
Речь идёт новом номере журнала, обложка которого гласит: "Мадам вице-президент Камала Харрис и новая Америка". Однако если не знать, что на фото изображена чернокожая женщина, то догадаться об этом будет довольно сложно, потому что на снимке ей зачем-то отбелили кожу. Ирония ситуации заключается в том, что Камалу Харрис выбрали именно за то, что она чернокожая.
"Мадам вице-президент и новая Америка": "Вог" зачем-то "отбелил" Камалу Харрис,
- комментирует Telegram-канал "Пул №3".
Напомним, что это далеко не единственный "расистский" скандал с Камалой Харрис. Ранее стало известно, что, несмотря на свой цвет кожи, она является выходцем из семьи рабовладельцев. Кроме того, во время работы прокурором Камала Харрис добивалась для чернокожих максимальных наказаний. Всё это сильно подорвало имидж вице-президента как представительницы угнетаемого меньшинства.
Фото: скриншот Telegram-канал "Пул №3"

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