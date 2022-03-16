"Мадам, куда подъехать?": Рогозин ответил генпрокурору Украины на обвинения

Прокуратура Украины заочно предъявила обвинения главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину. Он не оставил сообщение без ответа.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сказала, что Рогозин якобы "посягает на территориальную целостность" Украины. Ответ главы Роскосмоса опубликован в его телеграм-канале.

Мадам Венедиктова, у меня просьба к Вам как к генеральному прокурору Украины: подскажите Ваш адресок в Киеве, куда я смогу подъехать,

- ответил Рогозин.

Ранее Рогозин ответил бизнесмену и изобретателю Илону Маску на странную браваду, которую тот устроил в Сети. "Ты, бесёнок, ещё молоденек", - говорится в ответе.