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"Мадам, куда подъехать?": Рогозин ответил генпрокурору Украины на обвинения
16 марта 2022, 13:10 • 212 • Политика
Прокуратура Украины заочно предъявила обвинения главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину. Он не оставил сообщение без ответа.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сказала, что Рогозин якобы "посягает на территориальную целостность" Украины. Ответ главы Роскосмоса опубликован в его телеграм-канале.
- ответил Рогозин.
Ранее Рогозин ответил бизнесмену и изобретателю Илону Маску на странную браваду, которую тот устроил в Сети. "Ты, бесёнок, ещё молоденек", - говорится в ответе.
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