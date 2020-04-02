"Лжёт и будет продолжать лгать": США нашли виноватого в высокой смертности американцев

Издание Bloomberg опубликовало материал на основе данных, предоставленных сразу тремя представителями Белого дома. Источники остались анонимными, но указали, что узнали информацию из секретного отчёта Разведывательного сообщества США (CIA). В статье сказано, что публичные отчёты Китая по случаям заражения коронавирусом и смертям приуменьшены. Два из трёх источников издания убеждены: Китай нагло подделал цифры.

По данным Университета Джона Хопкинса, Китай заявил (округлённо) лишь о 82 тысячах случаев коронавирусной инфекции и 3,3 тысячи летальных исходов. Но их можно смело сопоставить со 189 тысячами заражённых и 4 тысячами умерших в США - стране, где сейчас отмечается самая крупная из зарегистрированных вспышек в мире.

Вице-президент Майк Пенс считает, что США могли бы быть в лучшем положении, чем сейчас, если бы Китай предоставил более точные цифры. Он уверен: о коронавирусе в этой стране знали как минимум за месяц до того, как объявили о нём миру.

После того как в провинции Хубэй возле похоронных контор появились тысячи урн с кремированными останками, мировое сообщество засомневалось в достоверности предоставленных китайскими властями данных.

В США смертей от коронавируса не больше, чем в Китае. Власти Китая лгали и будут продолжать лгать о коронавирусе, чтобы защитить свой политический режим, - заявил сенатор от штата Небраска Бен Сасс.

Bloomberg пишет, что Китай - не единственная страна "с подозрительной публичной отчётностью". В материале упомянуты также Россия, Иран, Индонезия, Северная Корея, Египет, Саудовская Аравия, которые якобы занижают данные.