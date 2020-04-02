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"Лжёт и будет продолжать лгать": США нашли виноватого в высокой смертности американцев
02 апреля 2020, 13:35 • 171 • Политика
Разведка США считает, что власти Китая скрывали данные о заболевших коронавирусом и о количестве умерших от COVID-19 и его осложнений. Американцы отрицают, что их страна обогнала Китай по количеству жертв пандемии. "Китай лжёт и будет продолжать лгать", - уверены сенаторы.
Издание Bloomberg опубликовало материал на основе данных, предоставленных сразу тремя представителями Белого дома. Источники остались анонимными, но указали, что узнали информацию из секретного отчёта Разведывательного сообщества США (CIA). В статье сказано, что публичные отчёты Китая по случаям заражения коронавирусом и смертям приуменьшены. Два из трёх источников издания убеждены: Китай нагло подделал цифры.
По данным Университета Джона Хопкинса, Китай заявил (округлённо) лишь о 82 тысячах случаев коронавирусной инфекции и 3,3 тысячи летальных исходов. Но их можно смело сопоставить со 189 тысячами заражённых и 4 тысячами умерших в США - стране, где сейчас отмечается самая крупная из зарегистрированных вспышек в мире.
Вице-президент Майк Пенс считает, что США могли бы быть в лучшем положении, чем сейчас, если бы Китай предоставил более точные цифры. Он уверен: о коронавирусе в этой стране знали как минимум за месяц до того, как объявили о нём миру.
После того как в провинции Хубэй возле похоронных контор появились тысячи урн с кремированными останками, мировое сообщество засомневалось в достоверности предоставленных китайскими властями данных.
Bloomberg пишет, что Китай - не единственная страна "с подозрительной публичной отчётностью". В материале упомянуты также Россия, Иран, Индонезия, Северная Корея, Египет, Саудовская Аравия, которые якобы занижают данные.
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