Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Симптомы у всех разные»: жительница Италии рассказала, как в Риме лечат пациент...
Украинцы поставили бывшую империю на грань голода
"Мичиган - это новая Украина": сенатор США "нашёл самые точные сл...
"Результат "смекалки" американцев": Леонков рассказал о &quo...
Главная / Политика

"Лжёт и будет продолжать лгать": США нашли виноватого в высокой смертности американцев

02 апреля 2020, 13:35  •  171 • Политика
Разведка США считает, что власти Китая скрывали данные о заболевших коронавирусом и о количестве умерших от COVID-19 и его осложнений. Американцы отрицают, что их страна обогнала Китай по количеству жертв пандемии. "Китай лжёт и будет продолжать лгать", - уверены сенаторы.
Издание Bloomberg опубликовало материал на основе данных, предоставленных сразу тремя представителями Белого дома. Источники остались анонимными, но указали, что узнали информацию из секретного отчёта Разведывательного сообщества США (CIA). В статье сказано, что публичные отчёты Китая по случаям заражения коронавирусом и смертям приуменьшены. Два из трёх источников издания убеждены: Китай нагло подделал цифры.
По данным Университета Джона Хопкинса, Китай заявил (округлённо) лишь о 82 тысячах случаев коронавирусной инфекции и 3,3 тысячи летальных исходов. Но их можно смело сопоставить со 189 тысячами заражённых и 4 тысячами умерших в США - стране, где сейчас отмечается самая крупная из зарегистрированных вспышек в мире.
Вице-президент Майк Пенс считает, что США могли бы быть в лучшем положении, чем сейчас, если бы Китай предоставил более точные цифры. Он уверен: о коронавирусе в этой стране знали как минимум за месяц до того, как объявили о нём миру.
После того как в провинции Хубэй возле похоронных контор появились тысячи урн с кремированными останками, мировое сообщество засомневалось в достоверности предоставленных китайскими властями данных.
В США смертей от коронавируса не больше, чем в Китае. Власти Китая лгали и будут продолжать лгать о коронавирусе, чтобы защитить свой политический режим, - заявил сенатор от штата Небраска Бен Сасс.
Bloomberg пишет, что Китай - не единственная страна "с подозрительной публичной отчётностью". В материале упомянуты также Россия, Иран, Индонезия, Северная Корея, Египет, Саудовская Аравия, которые якобы занижают данные.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



171
Источник
Похожие новости
02 апреля 2020, 11:35
Взбесившихся из-за крымской земли европейцев осадили
02 апреля 2020, 00:35
Следующий самолёт России летит в Турцию? Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
02 апреля 2020, 02:35
Орешкин, Вайно и Песков (без маски) показались на совещании президента втроём
02 апреля 2020, 02:35
Коронавирусных саботажников в Москве накажут рублём. И немалым
02 апреля 2020, 02:35
Пиковая — дома: власти задумались о продлении нерабочей недели
02 апреля 2020, 02:35
Максим Ксензов назначен замминистра культуры РФ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 марта 2020, 07:35
Россия неизбежно вернёт Украину: Галичане в это начинают верить
28 марта 2020, 06:35
Путин отправил не ту помощь? Швейцарцы испугались российских грузовиков
31 марта 2020, 04:35
"Мичиган - это новая Украина": сенатор США "нашёл самые точные слова", чтобы описать масштаб бедствия
31 марта 2020, 06:35
Окопная правда Лукашенко
27 марта 2020, 03:35
Соросята объявили Украине войну. Финансовую
30 марта 2020, 00:35
"Вся планета дураки, а вы один умный": Жириновский обрушился на "спортсмена" Лукашенко
27 марта 2020, 03:35
Шокин: «Если люди узнают правду о майдане, у многих просто не выдержит сердце»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.