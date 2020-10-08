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"Лживая и тайная политика элиты": коронавирусные планы Собянина разоблачил Мардан

08 октября 2020, 01:10  •  61 • Политика
Обозреватель "Первого русского" Сергей Мардан разоблачил коронавирусные планы мэра Москвы Сергея Собянина, указав на лживую и тайную политику элиты.
По словам Мардана, сейчас мэрия Москвы продолжает ту же политику, которую вела весной в период первой волны коронавируса.
"Она абсолютно лживая, она тайная, она реализуется в интересах даже не элит, а каких-то вполне узких элитных групп. То есть любые ссылки на любую официальную статистику - им не то чтобы нельзя верить, а главным образом они изначально отражают неполную картину. Любой, даже непредвзятый человек, совершенно точно увидит там некие провалы, некие фигуры умолчания", - подчеркнул журналист.
По его словам, чтобы сравнить ситуацию весной и осенью, нужно понять, сколько госпитализировали с 1 марта по 1 мая, но этой статистики нет.
"Единственная статистика, которую ежедневно показывают и транслируют по всем коммуникационным каналам, это количество заболевших. Время от времени, тоже без всякой связи, без всякой ретроспективы. Вдруг объявляется: вчера было госпитализировано более тысячи человек, а сколько было госпитализировано неделю назад? А месяц назад? А какой прогноз, допустим, через 10 дней? Этих цифр тоже нет. Две цифры. Это количество заболевших, точнее это не количество заболевших, а количество выявленных положительных анализов, по которым тоже очень много вопросов. И количество людей, которые умерли", - подчеркнул Мардан.
Причём к данным по умершим, по его словам, много вопросов не только в России, но и во всём мире. К примеру, как именно ставится причина смерти - умер от коронавируса или последствий коронавируса? Или, продолжает Мардан, умер от тяжёлой формы сахарного диабета на фоне обнаружения коронавирусной инфекции?
"То есть ответов на все эти вопросы нет. Поскольку нет ответов, мы видим только некий набор реакций, некий набор политических и административных решений, которые исходят от нескольких влиятельных властных групп. Прежде всего речь идёт об условной партии московского мэра, потому что он играл первую скрипку восемь месяцев назад в этой эпидемии. Он пытается снова её играть и сейчас. Объяснений здесь может быть достаточно много. Мне в голову приходят самые простые", - признался Мардан.
Он убеждён, что в нашей стране есть только один настоящий политик - Владимир Путин, а остальные занимаются политикой в рамках исключительно своего технического функционала. Технический функционал же московского мэра предполагает управление хозяйством города Москвы, пояснил свою мысль Мардан.
"Соответственно, всякого рода жёсткие административные решения, введение карантинов, ограничений, комендантских часов и прочее - это, во-первых, придаёт мэру целый набор инструментов, присущих настоящему политику, человеку власть имущему, плюс привлекает, конечно, внимание к нему путинского политбюро, и конечно, это актуально в контексте продолжающихся разговоров про грядущий трансфер власти. Каждый пытается зарабатывать очки, а Москва зарабатывает их, на мой взгляд, таким образом", - резюмировал Мардан.

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