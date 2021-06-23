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"Лжецы и подлецы": Лукашенко дал характеристику политикам ЕС и НАТО

23 июня 2021, 00:40  •  56 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил в Брестской крепости в память 80-летия начала Великой Отечественной войны.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе памятной церемонии к 80-летию начала Великой Отечественной войны резко отозвался о политиках из ЕС.
Не надо нас убаюкивать историями про оборонительные учения и миролюбие НАТО - мы этого наелись с 41-го года. Когда мы вам верили и не извлекли уроков истории, после Победы подарив вам Восточную Европу, так называемые страны Варшавского договора, в обмен на обещания, что вы никогда не сделаете шага на Восток. Вы как минимум лжецы, максимум - подлецы! Вы всё время врали и обманывали,
- заявил президент Белоруссии во время торжественной церемонии в Брестской крепости.
Лукашенко подчеркнул, что "мы сделаем всё, чтобы защитить свою землю". Президент Белоруссии отметил, что "нас нигде не ждут".

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