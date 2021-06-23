"Лжецы и подлецы": Лукашенко дал характеристику политикам ЕС и НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил в Брестской крепости в память 80-летия начала Великой Отечественной войны.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе памятной церемонии к 80-летию начала Великой Отечественной войны резко отозвался о политиках из ЕС.

Не надо нас убаюкивать историями про оборонительные учения и миролюбие НАТО - мы этого наелись с 41-го года. Когда мы вам верили и не извлекли уроков истории, после Победы подарив вам Восточную Европу, так называемые страны Варшавского договора, в обмен на обещания, что вы никогда не сделаете шага на Восток. Вы как минимум лжецы, максимум - подлецы! Вы всё время врали и обманывали,

- заявил президент Белоруссии во время торжественной церемонии в Брестской крепости.

Лукашенко подчеркнул, что "мы сделаем всё, чтобы защитить свою землю". Президент Белоруссии отметил, что "нас нигде не ждут".