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"Лжецы и подлецы": Лукашенко дал характеристику политикам ЕС и НАТО
23 июня 2021, 00:40 • 56 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил в Брестской крепости в память 80-летия начала Великой Отечественной войны.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе памятной церемонии к 80-летию начала Великой Отечественной войны резко отозвался о политиках из ЕС.
- заявил президент Белоруссии во время торжественной церемонии в Брестской крепости.
Лукашенко подчеркнул, что "мы сделаем всё, чтобы защитить свою землю". Президент Белоруссии отметил, что "нас нигде не ждут".
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