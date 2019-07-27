Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«На существующих условиях»: Россия предложила Украине продлить контракт по транз...
«Очередной шаг по удушению республики»: к каким последствиям могут привести новы...
Транспортная ответственность: Путин подписал законы об ужесточении наказания за ...
По восходящей: большое возрождение гражданской авиации в России
Главная / Политика

"Люстрировать запросто": Военный эксперт предупредил, что грозит швырнувшему землю из Дебальцева Трюхану

27 июля 2019, 03:54  •  146 • Политика
Военный эксперт Игорь Коротченко предупредил, что украинского политика Владимира Трюхана едва ли встретят на родине с распростёртыми объятиями. Ранее он в ходе шоу швырнул на пол землю из Дебальцева, привезённую разочаровавшимся ветераном АТО. "Люстрировать запросто могут", - полагает эксперт.
Напомним: накануне в студии программы "60 минут" Трюхан встретился с ветераном АТО Александром Мединским. Последний разоблачил ложь Киева о том, что в Донбассе украинская армия воюет с армией России, и передал Трюхану кулёк земли, набранной на месте дебальцевского котла.
Мединский напомнил, что во время тех страшных событий погибло много украинских солдат. На это его оппонент ответил тем, что бросил землю наотмашь.
"Сегодня в программе Вадим Трюхан швырнул на пол мешочек с землёй из Дебальцевского котла, пропитанной кровью погибших украинских солдат, который ему положил на стол во время дискуссии участник АТО Александр Мединский. Это всё равно как разорвать в студии флаг Украины. Трюхана по прилете в Киев могут ждать большие неприятности. Люстрировать запросто могут", - предупредил в своем твиттере военный эксперт Игорь Коротченко.
Комментаторы тем временем выражали удивление, что подобного персонажа вообще пригласили на российское телевидение.
"Ведь давно уже понятна цель участия Трюхана и ему подобных в этих шоу. Пропагандировать укрокривду. В крайнем случае перебивать и заглушать ором оппонента. Гнать их с российского ТВ! Поганой метлой!" - считает @Agalab1.
"Зачем Трухана приглашают, он на Украине в депутаты не прошёл, ему его народ не верит, а нам ерунду несёт с экрана!" - негодует @kosserg27.
"С него как с гуся вода, ничего святого не осталось, народ на выборах дал ему оценку", - написал @Mars210562.
"Артист! А рубашку на груди не порвал? Он бы лучше съездил на другую сторону, к мирным, простым людям, которые попадают под обстрелы украинской армии", - посоветовала @okstsm.
Трюхана по прилету в Киев могут ждать большие неприятности - он швырнул на пол в Москве землю, пропитанную кровью погибших в Дебальцевском котле украинских солдат. Люстрировать запросто могут
— Игорь Коротченко (@i_korotchenko) July 26, 2019
Сегодня в программе #60минут Вадим Трюхан швырнул на пол мешочек с землей из Дебальцевского котла, пропитанный кровью погибших украинских солдат, который ему положил на стол во время дискуссии участник АТО Александр Мединский. Это все равно как разорвать в студии флаг Украины
— Игорь Коротченко (@i_korotchenko) July 26, 2019

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



146
Источник
Похожие новости
27 июля 2019, 03:54
"Глупость Макрона": Разозлённый Трамп решил отыграться на французском вине за "дискриминацию" Google
26 июля 2019, 14:54
Цель - Израиль? Иран испытал новую ракету, способную долететь до границы
26 июля 2019, 05:09
Надумали: депутаты приняли за сессию 325 законов
26 июля 2019, 11:39
Британия закроет от России экспорт подводных технологий из-за "нетрадиционных средств ведения войны"
27 июля 2019, 00:39
Израиль расстрелял "Марш возвращения": Пострадало порядка 58 палестинцев, включая женщин и детей - СМИ
27 июля 2019, 00:39
"Сообщение Румынии - абсолютная ложь": Минобороны России опровергло задержание военной техники на Дунае
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 июля 2019, 00:39
"Таким способом решили вернуться?": В петиции Зеленскому с просьбой пустить...
27 июля 2019, 00:39
Не только липовые подписи: Сторонница Навального получила финальный отказ от Мосгориз...
27 июля 2019, 00:39
"Сообщение Румынии - абсолютная ложь": Минобороны России опровергло задержа...
27 июля 2019, 00:24
«На существующих условиях»: Россия предложила Украине продлить контракт по транзиту г...
27 июля 2019, 00:39
«Хорватский сценарий»: киевские власти решают судьбу Донбасса
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 июля 2019, 06:54
"Мы вас уничтожим": Зеленскому пригрозили "могилой" за назначение премьером лоббиста МВФ
21 июля 2019, 14:39
Паника на Украине: в Киеве ждут удара российских войск
23 июля 2019, 05:39
"Это будет опасным для Европы": Результаты выборов в Верховную раду испугали немецкие СМИ
20 июля 2019, 06:09
"Уничтожить армию": Советник Зеленского взялся прогнозировать итоги наступления на Крым или Донбасс
24 июля 2019, 01:09
Киев отправил спецназ на подавление Майдана в Донецкой области? МВД Украины сообщило о подкреплении - фото
21 июля 2019, 04:54
Грузины начали платить за русофобию (Руслан Осташко)
25 июля 2019, 19:09
В ЕС прокомментировали задержание российского танкера Украиной
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.