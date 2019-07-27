"Люстрировать запросто": Военный эксперт предупредил, что грозит швырнувшему землю из Дебальцева Трюхану

Напомним: накануне в студии программы "60 минут" Трюхан встретился с ветераном АТО Александром Мединским. Последний разоблачил ложь Киева о том, что в Донбассе украинская армия воюет с армией России, и передал Трюхану кулёк земли, набранной на месте дебальцевского котла.

Мединский напомнил, что во время тех страшных событий погибло много украинских солдат. На это его оппонент ответил тем, что бросил землю наотмашь.

"Сегодня в программе Вадим Трюхан швырнул на пол мешочек с землёй из Дебальцевского котла, пропитанной кровью погибших украинских солдат, который ему положил на стол во время дискуссии участник АТО Александр Мединский. Это всё равно как разорвать в студии флаг Украины. Трюхана по прилете в Киев могут ждать большие неприятности. Люстрировать запросто могут", - предупредил в своем твиттере военный эксперт Игорь Коротченко.

Комментаторы тем временем выражали удивление, что подобного персонажа вообще пригласили на российское телевидение.

"Ведь давно уже понятна цель участия Трюхана и ему подобных в этих шоу. Пропагандировать укрокривду. В крайнем случае перебивать и заглушать ором оппонента. Гнать их с российского ТВ! Поганой метлой!" - считает @Agalab1.

"Зачем Трухана приглашают, он на Украине в депутаты не прошёл, ему его народ не верит, а нам ерунду несёт с экрана!" - негодует @kosserg27.

"С него как с гуся вода, ничего святого не осталось, народ на выборах дал ему оценку", - написал @Mars210562.

"Артист! А рубашку на груди не порвал? Он бы лучше съездил на другую сторону, к мирным, простым людям, которые попадают под обстрелы украинской армии", - посоветовала @okstsm.

Трюхана по прилету в Киев могут ждать большие неприятности - он швырнул на пол в Москве землю, пропитанную кровью погибших в Дебальцевском котле украинских солдат. Люстрировать запросто могут — Игорь Коротченко (@i_korotchenko) July 26, 2019