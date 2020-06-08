"Людям это не нужно, но их и не спрашивали": Как русские "провоцировали" элиту Чехии

В МИД России указали, что рициновый скандал, раздутый официальной Прагой, носит спланированный характер. Как отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, отношения между двумя странами "целенаправленно портятся со стороны определённой части элиты Чехии".

Захарова в эфире программы с Владимиром Соловьёвым указала, что простым чехам портить отношения с русскими не нужно, но у них и не спрашивали.

Она пояснила, что у граждан Чешской республики своё "право решать и выстраивать свое внутреннее отношение к России, к людям, которые живут в нашей стране, к её повестке".

Но опять же - с ними не советовались, у них не спрашивали, а высылка дипломатических сотрудников РФ, по сути, это реакция части чешской элиты на Москву.

Накануне чешский премьер Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух дипломатов РФ, что связано с историей о якобы перевозке в Чехию российским дипломатом яда рицина.

В МИД на позицию Праги указали, что будут действовать соразмерно: решение чешской стороны было охарактеризовано как "непорядочное и недостойное" и как "недружественный шаг".

Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин обвинил власти Чехии в гнусной провокации. "Ответные меры будут", - также заметил он.

Отметим, что ранее чехи уже ввязывались в антироссийские провокации. На слуху истории с демонтажом памятника маршалу Коневу в Праге, а также инцидент с переименованием площади в память о Борисе Немцове.