"Люди в депрессии, растёт протест": Радующемуся Силуанову дали совет о деньгах

Силуанов похвастался беспрецедентным богатством ФНБ. Эксперт призвал использовать все эти деньги для борьбы с бедностью в стране. "Люди впадают в депрессию, начинают жаловаться на жизнь, возникает протестное недовольство, и это результат бедности", - подчеркнул специалист.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил о "беспрецедентных объёмах" средств в Фонде национального благосостояния России. Его слова прокомментировал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец.

Эксперт подтвердил, что на сегодняшний день ФНБ, действительно, достиг очень больших размеров. Речь идёт о 14% или 15% от ВВП. Это очень большие деньги, которых стране может хватить минимум на полгода, и это при условии, что не будет вообще больше никаких источников дохода.

Что касается того, на решение каких вопросов можно направить все эти деньги, то президент России Владимир Путин уже озвучил несколько основных проблем страны. Одна из них - бедность, вторая - демография. Также есть проблемы с реализацией национальных проектов, с повышением качества жизни населения, указал Алексей Зубец.

Специалист считает, что главная проблема в стране - это всё-таки бедность. Во-первых, потому что бедность - это плохо само по себе. А во-вторых, это угроза социальному благополучию.

Люди впадают в депрессию, начинают жаловаться на жизнь, возникает протестное недовольство, и это результат бедности,

- объяснил Алексей Зубец в беседе с Царьградом.

Поэтому с бедностью надо бороться в первую очередь не только из гуманитарных соображений, но и чисто практических, для недопущения социальных волнений в нашей стране, подчеркнул эксперт.