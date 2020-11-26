|
"Люди умирают сотнями": "Господам из кабинетов" припомнили хитрости со статистикой по COVID
26 ноября 2020, 18:00 • 171 • Политика
В России число умерших от коронавируса за сутки впервые превысило 500 человек. В "Справедливой России" напомнили чиновникам, что именно от них в первую очередь зависит эффективность борьбы с пандемией.
За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции COVID-19 впервые скончались более 500 человек. В этой связи в "Справедливой России" выступили с обращением к федеральным и региональным чиновникам.
Он возмутился тем, что чиновники в правительстве и регионах сводят все разговоры к тому, что население должно соблюдать защитные меры. То есть, по сути, перекладывают ответственность за распространение коронавируса на людей.
В СР подчёркивают, что пандемия нанесла колоссальный удар как по жизням и здоровью граждан, так и по экономике. Поэтому необходимо принимать системные меры по реформированию здравоохранения в России, которое серьёзно пострадало от "оптимизации".
Среди таких мер называются: создание службы бесплатного тестирования и обеспечения лекарствами на дому, бесплатное массовое распространение масок и перчаток, система реабилитации для переболевших коронавирусом, надбавки на постоянной основе врачам и медработникам и прочее. Отмечается, что пока эти меры принимаются лишь точечно или вообще только на словах.
171
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 ноября 2020, 11:20
|
22 ноября 2020, 21:25
|
22 ноября 2020, 02:10
|
22 ноября 2020, 19:35
|
24 ноября 2020, 05:30
|
26 ноября 2020, 00:35
|
23 ноября 2020, 10:15