"Люди умирают сотнями": "Господам из кабинетов" припомнили хитрости со статистикой по COVID

За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции COVID-19 впервые скончались более 500 человек. В этой связи в "Справедливой России" выступили с обращением к федеральным и региональным чиновникам.

Пандемия в мире продолжается уже без малого год, и Россию новый вирус, разумеется, не мог обойти стороной. За это время умерли свыше 37 тысяч жителей России, заболели более 2,1 миллиона человек, причём это только выявленные случаи, а реальное число, как говорят эксперты, намного выше", - сказал председатель "Справедливой России" и лидер фракции СР в Госдуме Сергей Миронов.

Он возмутился тем, что чиновники в правительстве и регионах сводят все разговоры к тому, что население должно соблюдать защитные меры. То есть, по сути, перекладывают ответственность за распространение коронавируса на людей.

"Хочу напомнить господам в кабинетах, что именно от них в первую очередь зависит эффективность борьбы с пандемией. В конце концов, это не погодное явление и не время года, на которое мы не можем влиять", - возмутился Миронов.

В СР подчёркивают, что пандемия нанесла колоссальный удар как по жизням и здоровью граждан, так и по экономике. Поэтому необходимо принимать системные меры по реформированию здравоохранения в России, которое серьёзно пострадало от "оптимизации".

Среди таких мер называются: создание службы бесплатного тестирования и обеспечения лекарствами на дому, бесплатное массовое распространение масок и перчаток, система реабилитации для переболевших коронавирусом, надбавки на постоянной основе врачам и медработникам и прочее. Отмечается, что пока эти меры принимаются лишь точечно или вообще только на словах.