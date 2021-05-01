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"Люди совершенно свободны": Попова разрешила ездить по России без ограничений
01 мая 2021, 01:05 • 21 • Политика
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не видит оснований для введения новых ограничений из-за коронавируса. "Ограничений никаких нет, ничего не вводилось. Оснований эпидемиологических для этого сегодня нет никаких. Люди совершенно свободны", - заявила главный санитарный врач России.
В России пока нет оснований для введения новых коронавирусных ограничений, включая запрет на перемещение внутри страны. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По её словам, ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России стабилизировалась. И на данный момент пока нет никаких предпосылок к росту заболеваемости.
- сказала главный санитарный врач России в интервью телеканалу "Россия 24".
Вместе с тем она отметила, что в мире ситуация с распространением коронавирусной инфекции довольно напряжённая. Согласно данным ВОЗ, наблюдается интенсивный рост числа заразившихся. А в ряде стран ситуация и вовсе катастрофическая.
В этой связи Анна Попова в очередной раз напомнила про необходимость соблюдать простейшие меры предосторожности. Речь о необходимости дезинфицировать руки, соблюдать социальную дистанцию и прочее.
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