"Люди совершенно свободны": Попова разрешила ездить по России без ограничений

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не видит оснований для введения новых ограничений из-за коронавируса. "Ограничений никаких нет, ничего не вводилось. Оснований эпидемиологических для этого сегодня нет никаких. Люди совершенно свободны", - заявила главный санитарный врач России.

В России пока нет оснований для введения новых коронавирусных ограничений, включая запрет на перемещение внутри страны. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России стабилизировалась. И на данный момент пока нет никаких предпосылок к росту заболеваемости.

Внутри страны тоже ограничений никаких нет, ничего не вводилось. Оснований эпидемиологических для этого сегодня нет никаких. Люди совершенно свободны,

- сказала главный санитарный врач России в интервью телеканалу "Россия 24".

Вместе с тем она отметила, что в мире ситуация с распространением коронавирусной инфекции довольно напряжённая. Согласно данным ВОЗ, наблюдается интенсивный рост числа заразившихся. А в ряде стран ситуация и вовсе катастрофическая.

В этой связи Анна Попова в очередной раз напомнила про необходимость соблюдать простейшие меры предосторожности. Речь о необходимости дезинфицировать руки, соблюдать социальную дистанцию и прочее.