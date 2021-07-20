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"Люди с пещерным сознанием": Памфилова ответила на критику дистанционного голосования

20 июля 2021, 13:40  •  88 • Политика
Глава ЦИК Элла Памфилова ответила тем, кто раскритиковал дистанционный способ голосования, который планируют внедрить осенью. Она назвала тех, кто отрицает прогрессивные задумки "людьми с пещерным сознанием".
Председатель ЦИК России Элла Памфилова считает, что те люди, кто выступает против дистанционного голосования, обладают "пещерным сознанием". Центризбирком таким образом отвечает на запросы общества.
"Мы откликнулись на запрос именно наиболее активной, динамичной, мобильной части общества. Это дорогого стоит", - заявила она во вторник на заседании ЦИК, где обсуждается порядок применения ДЭГ на сентябрьских выборах. Она отметила, что Центризбирком привык к критике и относится философски к ней.
"Тогда наша философия должна жестко концентрироваться в действиях, направленных на то, чтобы постоянно информировать наших граждан, что происходит на самом деле. Это наше самое сильное оружие - активное информирование граждан о том, в чем заключается наша позиция, приводя аргументы и факты", - подчеркнула Элла Памфилова.

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