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"Люди решат": В "Единой России" оправдались за участие в праймериз экс-солистки "Тату"

29 апреля 2021, 06:00  •  245 • Политика
Экс-участница группы "Тату" Юлия Волкова примет участие в праймериз "Единой России". Партия прокомментировала это решение спорного кандидата.
В "Единой России" оправдались за участие в праймериз партии бывшей участницы группы "Тату" Юлии Волковой, имеющей, мягко говоря, неоднозначный имидж. Замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов заявил, что партия открыта для всех.
Группа "Тату" появилась в России в 1999 году и получила скандальную славу за счёт того, что две солистки изображали на сцене однополые отношения. Творчество этого дуэта также было посвящено разным формам однополых отношений. При этом целевой аудиторией группы были подростки и школьники.
По словам Сергея Перминова, бывшая участница группы "Тату" заявилась для участия в процедуре отбора "Единой России". Он отметил, что партия ищет кандидатов с большой буквы - интересных, ярких, честных, профессиональных.
Люди решат, кто достоин их представлять в Государственной думе. Наша задача - открытая, объективная и современная процедура,
- цитирует "РИА Новости" замсекретаря генсовета "Единой России".
Напомним, что президент России Владимир Путин объявил об ориентации страны на традиционные семейные ценности. Это выражается в Конституции, где брак определяется как союз мужчины и женщины. Это выражается в законодательстве, которое запрещает пропаганду однополых отношений среди несовершеннолетних. А также это выражается в поддержке семей государством.

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