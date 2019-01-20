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"Люди прыгали с балконов в пижамах и нижнем белье": СМИ рассказали о смертельном пожаре в Куршевеле
20 января 2019, 15:55 • 126 • В мире
Газета Le Dauphiné Libéré описывает ситуацию при пожаре в отеле Куршевеля как хаотическую. Люди прыгали из огненной стихии с балконов на мороз в пижамах или нижнем белье. На данный момент известно о двух жертвах и 22 пострадавших в результате возгорания.
Издание Telegraph сообщает о пожаре на горнолыжном курорте Куршевель во Франции. В 04:30 огонь вспыхнул в одном из отелей и быстро распространился ещё на три здания.
Десятки людей, которых пожар застал врасплох, вынуждены были спасаться от огня бегством. По данным местных СМИ, в этом сезоне в Куршевеле работает в основном персонал из Бразилии.
Пожарные, приехавшие на место ЧП, обнаружили тела двух погибших.
Газета Le Dauphiné Libéré описывает ситуацию при пожаре в отеле Куршевеля как хаотическую. Люди прыгали с балконов на мороз в пижамах или нижнем белье, спасаясь от смерти в огне.
Спасательные службы на данный момент разместили всех в теплых укрытиях.
Медицинская помощь понадобилась 22 людям.
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