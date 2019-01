"Люди прыгали с балконов в пижамах и нижнем белье": СМИ рассказали о смертельном пожаре в Куршевеле

Издание Telegraph сообщает о пожаре на горнолыжном курорте Куршевель во Франции. В 04:30 огонь вспыхнул в одном из отелей и быстро распространился ещё на три здания.

Десятки людей, которых пожар застал врасплох, вынуждены были спасаться от огня бегством. По данным местных СМИ, в этом сезоне в Куршевеле работает в основном персонал из Бразилии.

Пожарные, приехавшие на место ЧП, обнаружили тела двух погибших.

Газета Le Dauphiné Libéré описывает ситуацию при пожаре в отеле Куршевеля как хаотическую. Люди прыгали с балконов на мороз в пижамах или нижнем белье, спасаясь от смерти в огне.

Спасательные службы на данный момент разместили всех в теплых укрытиях.

Медицинская помощь понадобилась 22 людям.







