"Люди просто продавали Родину": Баранец сделал неожиданное признание о шпионах в Крыму

Напомним, в Черноморском флоте России громкое разоблачение. Как уточнили в ФСБ, военнослужащий поставлял секретные сведения напрямую украинской разведке. По данным российских спецслужб, информацию, представляющую гостайну, шпион собирал и передавал "в Главное управление разведки Министерства обороны Украины". Задержали мужчину в Севастополе. Подробности не разглашаются. Пока неизвестно, о каких именно секретных сведениях идёт речь, а также когда именно поймали предателя. Известно лишь, что украинского шпиона уже отправили под стражу по решению суда. Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".

Комментируя эту ситуацию, Виктор Баранец напомнил о том, что за шесть лет, с момента как Крым вернулся под юрисдикцию России, не было и месяца, чтобы на полуострове не обнаруживались шпионы или предатели, в том числе в рядах Черноморского флота.

По его словам, если у кого-то из таких людей и был "зуб на Россию", то большинство руководствовалось меркантильными соображениями.

"Безусловно, многие украинские шпионы и наши предатели признаются, что они, конечно, поправляли своё материальное положение за очень неплохие суммы, которыми затыкала им рот украинская разведка", - отметил он.

"Люди просто продавали Родину, продавали Черноморский флот за очень толстые батоны американских зелёных денег", - сказал Баранец, отметив, что "это феномен, и он чрезвычайно сложный".

По словам эксперта, сложившаяся ситуация связана с интересными процессами окончательного врастания Крыма в Россию.

"Поскольку население очень намешано, и огромное количество украинцев с антироссийскими настроениями, гражданских, которые живут в Крыму, и это для них благодатная почва, для украинской разведки. Да и не только для украинской", - считает Баранец.