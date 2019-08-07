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"Люди просто будут молить о смерти": Баранец назвал оружие, которое страшнее ядерного
07 августа 2019, 12:54 • 42 • Политика
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец назвал оружие, которое куда страшнее ядерных зарядов. Речь идет о психотропных, биологических и генетических разработках. "Люди просто будут молить о смерти", - пояснил он.
Попытка развязать ядерную войну является чистым безумием, ибо опасность представляют даже не взрывы зарядов, а последствия атаки. Об этом заявил Царьграду военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.
Ранее стало известно о том, что 2% граждан России опасаются наступления ядерной войны (данные ВЦИОМа). Комментируя ситуацию, эксперт поведал о том, что ядерная война означает континентальную катастрофу и страшный удар по экологии. Речь идет не только о ядерных воронках и радиоактивном пепле. Не стоит забывать о лучевой болезни, мутации населения. Это прекрасно понимают в России и в США.
Но эксперт все же считает ядерное оружие не самым опасным на земле. Куда больше его пугают новые разработки, которые ведут разные страны. Например, психотропные, генетические, биологические и так далее.
"Если взрыв атомный – он как бы сразу показывает свои последствия и люди, находящиеся в центре ядерного взрыва, долго мучиться не будут, как бы это цинично я вам ни сказал, то вот эти новые виды оружия, которые человечество в прошлом веке начало создавать, это изуверское оружие. Оно заставит людей переносить, ну, боли, которые они еще никогда не чувствовали. Люди просто будут молить о смерти. Потому что это оружие достаточно мучительное, изуверское, серьезное. И оно выходит сегодня на первый план, еще более опасный, нежели ядерное оружие", - описал Баранец ситуацию.
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