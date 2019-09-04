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"Люди пляшут на костях", не стесняются: Навальный и Соболь отпраздновали "пять лет Синице, три года Подкопаеву"
04 сентября 2019, 16:54 • 135 • Политика
Навальный и Соболь отпраздновали "пять лет Синице, три года Подкопаеву" - именно такие реплики появились после того, как видео своей вечеринки по следам приговоров участникам несанкционированных акций последовали в Сети, в том числе высказался Красовский. "Люди пляшут на костях", не стесняются, отметил журналист.
Спор о вечеринке с участием всех так называемых лидеров протеста после первых же приговоров участникам несанкционированных акций не утихает в Сети. Первые приговоры, напомним, случились вчера. А вечером блогер, глава ФБК Алексей Навальный вместе с супругой, а также юрист ФБК Любовь Соболь прибыли на вечеринку, где также были участница Pussy Riot Надежда Толоконникова, активист арт-группы "Война" Петр Верзилов... Все в прекрасном настроении. То один, то другой сменяли друг друга за диджейским пультом.
РЕН ТВ полагает, что вечеринка состоялась в галерее "Арт 4", где открывается выставка "Олег Навальный. С арестантским уважением и братским теплом". Именно в день вечеринки так называемые активисты, послушавшие Навального и Соболь, вышедшие на акции протеста, получали реальные сроки. Сегодня, к слову, приговоры продолжились.
Журналист Антон Красовский, говоря о вечеринке, отметил, что не поверил глазам - "думал, это фейк".
"Праздновали, видимо, пять лет Синице, три года Подкопаеву, два — Беглецу. Домашний арест Жукова. Ну и вообще масштабные победы на выборах в Мосгордуму, - написал Красовский. - В таких случаях меня удивляет не то даже, что люди пляшут на костях. А то, что они все эти пляски снимают и выкладывают в Сеть".
Кажется, происходящее лишний раз подтверждает тезис самого Навального о "случайных людях", которые наверняка попадут под арест по итогам акций протеста, но их не жалко. Об этом Навальный писал в своей статье на сайте.
"Ничего такого страшного. Теперь вся внутренняя политика Путина будет только из такого состоять. Да и наплевать. Всех не пересажают. Да, случайных упекут, но их и так сейчас упекают", - говорил так называемый блогер.
"Случайных людей" действительно упекли. А у "тусовочки" - праздник.
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