"Люди пляшут на костях", не стесняются: Навальный и Соболь отпраздновали "пять лет Синице, три года Подкопаеву"

Спор о вечеринке с участием всех так называемых лидеров протеста после первых же приговоров участникам несанкционированных акций не утихает в Сети. Первые приговоры, напомним, случились вчера. А вечером блогер, глава ФБК Алексей Навальный вместе с супругой, а также юрист ФБК Любовь Соболь прибыли на вечеринку, где также были участница Pussy Riot Надежда Толоконникова, активист арт-группы "Война" Петр Верзилов... Все в прекрасном настроении. То один, то другой сменяли друг друга за диджейским пультом.

РЕН ТВ полагает, что вечеринка состоялась в галерее "Арт 4", где открывается выставка "Олег Навальный. С арестантским уважением и братским теплом". Именно в день вечеринки так называемые активисты, послушавшие Навального и Соболь, вышедшие на акции протеста, получали реальные сроки. Сегодня, к слову, приговоры продолжились.

Журналист Антон Красовский, говоря о вечеринке, отметил, что не поверил глазам - "думал, это фейк".

"Праздновали, видимо, пять лет Синице, три года Подкопаеву, два — Беглецу. Домашний арест Жукова. Ну и вообще масштабные победы на выборах в Мосгордуму, - написал Красовский. - В таких случаях меня удивляет не то даже, что люди пляшут на костях. А то, что они все эти пляски снимают и выкладывают в Сеть".

Кажется, происходящее лишний раз подтверждает тезис самого Навального о "случайных людях", которые наверняка попадут под арест по итогам акций протеста, но их не жалко. Об этом Навальный писал в своей статье на сайте.

"Ничего такого страшного. Теперь вся внутренняя политика Путина будет только из такого состоять. Да и наплевать. Всех не пересажают. Да, случайных упекут, но их и так сейчас упекают", - говорил так называемый блогер.

"Случайных людей" действительно упекли. А у "тусовочки" - праздник.