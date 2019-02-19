|
"Люди не должны пребывать в заблуждении": Facebook объяснил блокировку проекта RT необходимостью раскрытия данных
19 февраля 2019, 05:24 • 89 • Политика
Руководство Facebook объяснило блокировку страницы проекта RT In the Now необходимостью раскрытия последним данных о материнской компании. "Люди не должны пребывать в заблуждении относительно того, кто стоит за страницами Facebook", — заявили в администрации соцсети.
Напомним, что ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о блокировке страницы одного из проектов ее телеканала. Впоследствии стало известно, что речь идет о странице In the Now.
Данным проектом руководит одна из ведущих RT — Анисса Науэй. In the Now и несколько его проектов сателлитов имеют серьезную аудиторию. В совокупности их видео просматривали уже более 2,5 миллиардов раз. Симоньян предположила, что Facebook мог решить заблокировать In the Now по запросу CNN. Данная телесеть регулярно обвиняет RT в сокрытии своих "связей" с Кремлем.
"Люди не должны пребывать в заблуждении относительно того, кто стоит за страницами Facebook... Сейчас мы поэтапно запускаем обновление для страниц с большой аудиторией", — заявили в Facebook.
Также в соцсети добавили: "Обновление позволит отображать информацию о тех ключевых странах, из которых управляются эти страницы. Поскольку эта функция еще не доступна для всех, мы обратимся к администраторам этих страниц с просьбой раскрыть эту дополнительную информацию и принадлежность к своей материнской компании, чтобы они могли вернуться на платформу".
Обо всем этом сообщает ТАСС.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
89
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 февраля 2019, 16:54
|
15 февраля 2019, 23:24
|
16 февраля 2019, 13:54
|
17 февраля 2019, 07:54
|
13 февраля 2019, 20:54
|
13 февраля 2019, 09:24
|
14 февраля 2019, 14:54