"Люди не должны пребывать в заблуждении": Facebook объяснил блокировку проекта RT необходимостью раскрытия данных

Руководство Facebook объяснило блокировку страницы проекта RT In the Now необходимостью раскрытия последним данных о материнской компании. "Люди не должны пребывать в заблуждении относительно того, кто стоит за страницами Facebook", — заявили в администрации соцсети.

Напомним, что ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о блокировке страницы одного из проектов ее телеканала. Впоследствии стало известно, что речь идет о странице In the Now.

Данным проектом руководит одна из ведущих RT — Анисса Науэй. In the Now и несколько его проектов сателлитов имеют серьезную аудиторию. В совокупности их видео просматривали уже более 2,5 миллиардов раз. Симоньян предположила, что Facebook мог решить заблокировать In the Now по запросу CNN. Данная телесеть регулярно обвиняет RT в сокрытии своих "связей" с Кремлем.

"Люди не должны пребывать в заблуждении относительно того, кто стоит за страницами Facebook... Сейчас мы поэтапно запускаем обновление для страниц с большой аудиторией", — заявили в Facebook.

Также в соцсети добавили: "Обновление позволит отображать информацию о тех ключевых странах, из которых управляются эти страницы. Поскольку эта функция еще не доступна для всех, мы обратимся к администраторам этих страниц с просьбой раскрыть эту дополнительную информацию и принадлежность к своей материнской компании, чтобы они могли вернуться на платформу".

Обо всем этом сообщает ТАСС.