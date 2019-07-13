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"Люди на Западе – полные идиоты?": Журналистка The Guardian в пух и прах разнесла сериал студии Netflix "Последние цари"

13 июля 2019, 05:09  •  127 • В мире
Журналистка издания The Guardian Вив Гроскоп в пух и прах разнесла недавно вышедший сериал от студии Netflix "Последние цари". Она сочла, что жизнь дореволюционной России показана чрезвычайно неправдоподобно, а сама картина изобилует нелепостями: "Это финансировалось теми, кто хочет показать, что мы здесь, на Западе, полные идиоты?".
Гроскоп в своей публикации вспомнила предыдущее творение студии, касающееся России – сериал "Чернобыль". Она отметила, что российский зритель принял эту картину тепло, и это даже можно было считать знаком сближения американцев с русскими на фоне некоего напряжения последних лет.
"Но "Последние цари" разрывают швы на ране, залатанной "Чернобылем", демонстративно омывая её спиртом из бутылки, на которой с ошибками написано слово "водка", - гневно пишет автор. Она отмечает, что в сериале полно нелепостей – так, зрителю показывают "дореволюционную" Красную площадь, на которой видно здание мавзолея Ленина; образ Григория Распутина написан явно для людей, которые никогда о таковом не слышали.
Из-за этого сериал, по мнению Гроскоп, не спасают ни отличные костюмы, ни хорошая актерская игра, ни операторская работа. Об авторах картины журналистка высказалась лаконично: "Простите их, ибо они не ведают, что творят".
"В эпоху фейковых новостей, теорий заговора и людей, которые пытаются сеять раздор между мировыми державами, можно было бы сделать логичный вывод, что "Последние цари" финансировались теми, кто хочет показать, что мы здесь, на Западе, полные идиоты. Они удачно вложили деньги", — передает слова Вив Гроскоп издание ИноСМИ.

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