Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Врач не знал, что ему делать»: в Подмосковье умерла девочка со СМА, не дождавши...
«Запад не оставил иного выбора»: к каким последствиям привела полная приостановк...
"Вся кровь за этот штурм будет лежать на вас": Турчинов внезапно заяви...
«Заводы — это вчерашний день»: Украина раскрыла плюсы от обвала промпроизводства
Главная / Политика

"Люди! Люди!": До травли Валентины Терешковой опустились и бывший мэр, и модные блогеры

13 марта 2020, 02:35  •  95 • Политика
Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова выступила с трибуны Госдумы с предложением обнулить президентские сроки Владимира Путина. Предложение вызвало бурю среди "альтернативно настроенной" части граждан, которые пытаются играть роль оппозиции. В травле, устроенной депутату парламента, участвовали как пользователи соцсетей, так и довольно известные персоны.
Критики российского президента набросились на Валентину Терешкову, обвиняя её в самых "страшных" грехах, а блогеры строчили, как из пулемётов, посты, в которых писали в адрес 83-летней женщины различные нелицеприятные вещи, порой опускаясь до гнусных оскорблений.
К примеру, экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, видимо пытаясь поупражняться в "остроумии", выложил в своём микроблоге в Twitter матерный стишок.

"Простые люди об этом просили просто. Просили!"

В интервью "Комсомольской правде" Валентина
Терешкова сказала, что с подобными просьбами к ней, как к депутату, обращались простые люди.
"Да каких политических кругов?! Люди, люди! Простые люди об этом просили просто. Просили!" - сказала она, отвечая на вопрос журналиста издания.
Ранее Валентина Терешкова, говоря о своём отношении к несогласным с её поправкой по поводу "обнуления" президентских сроков, обвинила тех в нелюбви к России.
"Я об этих людях, которые не любят страну, а делают всё для того, чтобы гадости делать, не хочу даже говорить", - сказала Терешкова.

Не автоматическое продление полномочий

Президент России поддержал возможность обнуления сроков нахождения на посту главы страны поправками в Конституцию. Однако отметил, что это не означает автоматического продления его полномочий: если народ поддержит поправки, Путин будет баллотироваться на новый срок. И если одержит победу, сможет стать президентом. Но в любом случае, решение будет принято лишь в 2024 году.
"Естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов и только если граждане поддержат данное предложение и скажут "да" в ходе общероссийского голосования 22 апреля - в принципе, этот вариант был бы возможен. Но при одном условии - если Конституционный суд даст заключение, что такая поправка не противоречит принципам Основного закона", - сказал глава государства.

"Они не любят Россию"

12 марта в защиту Терешковой стали высказываться публично. Так, cпикер Госдумы Вячеслав Володин обратился ко всем депутатам, вне зависимости от партийной принадлежности, с призывом защитить Валентину Терешкову и её родных от нападок, в том числе на Западе.
"Началась оголтелая кампания против неё. И призываю вас, мы должны быть порядочными, быть патриотами и быть людьми, которые отдают себе отчёт, что атаки, которые идут на Терешкову, - это атаки, которые идут на нашу страну", - заявил он.
Володин выразил уверенность, что внесённое депутатом от "Единой России" предложение лишь сделает Россию сильнее, в то время как Западу это невыгодно, им явно не хочется, чтобы Владимир Путин получил возможность избираться на пост президента и в 2024 году.

"Гнусно оскорблять женщину"

Не все в соцсетях положительно восприняли идею Терешковой, некоторые русские пользователи, а также комментаторы из ближайшего зарубежья, начали оскорблять депутата, оставляя грубые и нецензурные комментарии.
Поэт Ыыху (Михаил Шахназаров) не смог это оставить без внимания и вступился за легендарного космонавта.
"Гнусно оскорблять пожилую женщину, вошедшую в историю мировой космонавтики, могут только ... скоты. И я бы очень хотел, чтобы ваши гнусности прочли простые европейцы или американцы. Или, допустим, отряд астронавтов. Вот бы у них лица вытянулись", - написал он в Twitter.

"Заставить Россию стоять по стойке смирно не вышло"

За Валентину Терешкову вступился и глава Чечни Рамзан Кадыров, отметивший, что депутат - это трезвый политик, человек, которого уважают в обществе, и в целом сильная личность. А травлю ей устроили те, "кого мало волнует судьба России", уверен он.
"Господа за рубежом и их подручные в России надеялись, что через несколько лет Владимир Путин уйдёт из политики, РФ превратится в третьесортную страну, которую Запад и США заставят стоять по стойке смирно. Не вышло! Владимир Путин получит право на участие в выборах, а решать избирателям. Как они решат, так и будет", - написал в своём Telegram-канале Рамзан Кадыров.
По его словам, общество продемонстрирует убедительную поддержку президенту России, который смог спасти страну от полного развала. Кадыров отметил, что не менее сложные задачи ждут Владимира Путина впереди, а от их грамотного решения зависит судьба Российской Федерации.
"Я выражаю решительную поддержку Валентине Владимировне! Вы поступили абсолютно правильно, озвучив мысли народа России", - заключил Рамзан Кадыров.

Сами не понимают, против чего выступают

Едва депутат Госдумы Валентина Терешкова произнесла текст своей поправки о возможности нового срока Владимира Путина в должности президента России, активисты заявили о проведении пикетов в Москве против подобной инициативы.
Царьград побывал в точке сбора пикетчиков - у памятника князю Владимиру на Боровицкой площади, чтобы увидеть, как проходила акция протеста. Был ли пикет одиночным - большой вопрос. Поддержавших его было больше одного человека, и в целом они выглядели как участники организованной акции. Как бы там ни было, стояли друг от друга поодаль с плакатами от Либертарианской партии. Побеседовав с разными активистами, мы пришли к выводу, что пока участники пикетов не совсем понимают, против чего выступают.
- Вы сегодня против чего? - спросил наш корреспондент у молодого человека, одного из пикетчиков.
- У меня на плакате всё написано, - улыбаясь, ответил наш собеседник.
- У вас написано: "Они обнуляют срок и рубль". Кто они?
- Додумайтесь сами, - ответил активист.
- Вы же вышли, чтобы выразить своё мнение, в общественном месте... Правильно? Вот сейчас у вас есть такая возможность, что вас не устраивает?
- Я выражаю своё мнение плакатом.
К сожалению, уточнений не последовало. После того как корреспондент несколько раз повторил вопрос, активист сообщил, что не будет аргументировать свою позицию именно Царьграду. Правда, и другим журналистам он ничего не сказал.
Другой участник пикета оказался столь же немногословен. Он также предложил прочитать плакат, где было написано: "Отправим Путина в космос".
Удача улыбнулась лишь в беседе с третьим активистом, который сказал чуть больше, чем написано на плакате.
- Я против возможности Владимира Путина в обход всех мыслимых законов оставаться у власти ещё 12 лет, - сообщил он.
- Но ведь это пока ещё неточно. Ведь Конституционный суд должен сказать о поправках либо "да", либо "нет", - отметил корреспондент.
- Для того чтобы он сказал "нет", мы и выходим, - отметил активист.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



95
Источник
Похожие новости
13 марта 2020, 00:35
"Обманывают, грабят и убивают людей": Депутат Беседина обвинила Путина во всех грехах, но понимания не нашла
13 марта 2020, 00:35
Запуск "Северного потока - 2" неизбежен: Польский эксперт объяснил, почему США не смогут этому помешать
13 марта 2020, 00:35
Американцы в панике скупили авиабилеты, по-своему истолковав слова Трампа
13 марта 2020, 01:35
Кремль отреагировал на заявления о ценовой войне против РФ на рынке нефти
13 марта 2020, 01:35
Авось не пронесёт: в СФ отменили международную встречу из-за пандемии
13 марта 2020, 02:35
"Люди! Люди!": До травли Валентины Терешковой опустились и бывший мэр, и модные блогеры
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 марта 2020, 04:35
«Зеленые» рассказали о хитром плане возвращения Крыма и Донбасса
10 марта 2020, 03:35
«Заводы — это вчерашний день»: Украина раскрыла плюсы от обвала промпроизводства
10 марта 2020, 03:35
"Украинская власть опять это проглотит?": Поклонская назвала тех, кто даст отпор "бандеровским упырям"
08 марта 2020, 23:35
Украинцам посоветовали приготовиться к жизни после коллапса
07 марта 2020, 00:35
Эрдоган перепутал Лаврова со своим министром. Он болен? Невролог оценил дисфункцию президента Турции
12 марта 2020, 00:35
"Хотят, чтобы Украина существовала за наши деньги": Путин рассказал об американском управлении Киевом
10 марта 2020, 07:35
Алексей Мозговой спустя пять лет: бандит, убийца, грабитель
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.