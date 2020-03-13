"Люди! Люди!": До травли Валентины Терешковой опустились и бывший мэр, и модные блогеры

Критики российского президента набросились на Валентину Терешкову, обвиняя её в самых "страшных" грехах, а блогеры строчили, как из пулемётов, посты, в которых писали в адрес 83-летней женщины различные нелицеприятные вещи, порой опускаясь до гнусных оскорблений.

К примеру, экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, видимо пытаясь поупражняться в "остроумии", выложил в своём микроблоге в Twitter матерный стишок.

"Простые люди об этом просили просто. Просили!"

В интервью "Комсомольской правде" Валентина

Терешкова сказала, что с подобными просьбами к ней, как к депутату, обращались простые люди.

"Да каких политических кругов?! Люди, люди! Простые люди об этом просили просто. Просили!" - сказала она, отвечая на вопрос журналиста издания.

Ранее Валентина Терешкова, говоря о своём отношении к несогласным с её поправкой по поводу "обнуления" президентских сроков, обвинила тех в нелюбви к России.

"Я об этих людях, которые не любят страну, а делают всё для того, чтобы гадости делать, не хочу даже говорить", - сказала Терешкова.

Не автоматическое продление полномочий

Президент России поддержал возможность обнуления сроков нахождения на посту главы страны поправками в Конституцию. Однако отметил, что это не означает автоматического продления его полномочий: если народ поддержит поправки, Путин будет баллотироваться на новый срок. И если одержит победу, сможет стать президентом. Но в любом случае, решение будет принято лишь в 2024 году.

"Естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов и только если граждане поддержат данное предложение и скажут "да" в ходе общероссийского голосования 22 апреля - в принципе, этот вариант был бы возможен. Но при одном условии - если Конституционный суд даст заключение, что такая поправка не противоречит принципам Основного закона", - сказал глава государства.

"Они не любят Россию"

12 марта в защиту Терешковой стали высказываться публично. Так, cпикер Госдумы Вячеслав Володин обратился ко всем депутатам, вне зависимости от партийной принадлежности, с призывом защитить Валентину Терешкову и её родных от нападок, в том числе на Западе.

"Началась оголтелая кампания против неё. И призываю вас, мы должны быть порядочными, быть патриотами и быть людьми, которые отдают себе отчёт, что атаки, которые идут на Терешкову, - это атаки, которые идут на нашу страну", - заявил он.

Володин выразил уверенность, что внесённое депутатом от "Единой России" предложение лишь сделает Россию сильнее, в то время как Западу это невыгодно, им явно не хочется, чтобы Владимир Путин получил возможность избираться на пост президента и в 2024 году.

"Гнусно оскорблять женщину"

Не все в соцсетях положительно восприняли идею Терешковой, некоторые русские пользователи, а также комментаторы из ближайшего зарубежья, начали оскорблять депутата, оставляя грубые и нецензурные комментарии.

Поэт Ыыху (Михаил Шахназаров) не смог это оставить без внимания и вступился за легендарного космонавта.

"Гнусно оскорблять пожилую женщину, вошедшую в историю мировой космонавтики, могут только ... скоты. И я бы очень хотел, чтобы ваши гнусности прочли простые европейцы или американцы. Или, допустим, отряд астронавтов. Вот бы у них лица вытянулись", - написал он в Twitter.

"Заставить Россию стоять по стойке смирно не вышло"

За Валентину Терешкову вступился и глава Чечни Рамзан Кадыров, отметивший, что депутат - это трезвый политик, человек, которого уважают в обществе, и в целом сильная личность. А травлю ей устроили те, "кого мало волнует судьба России", уверен он.

"Господа за рубежом и их подручные в России надеялись, что через несколько лет Владимир Путин уйдёт из политики, РФ превратится в третьесортную страну, которую Запад и США заставят стоять по стойке смирно. Не вышло! Владимир Путин получит право на участие в выборах, а решать избирателям. Как они решат, так и будет", - написал в своём Telegram-канале Рамзан Кадыров.

По его словам, общество продемонстрирует убедительную поддержку президенту России, который смог спасти страну от полного развала. Кадыров отметил, что не менее сложные задачи ждут Владимира Путина впереди, а от их грамотного решения зависит судьба Российской Федерации.

"Я выражаю решительную поддержку Валентине Владимировне! Вы поступили абсолютно правильно, озвучив мысли народа России", - заключил Рамзан Кадыров.

Сами не понимают, против чего выступают

Едва депутат Госдумы Валентина Терешкова произнесла текст своей поправки о возможности нового срока Владимира Путина в должности президента России, активисты заявили о проведении пикетов в Москве против подобной инициативы.

Царьград побывал в точке сбора пикетчиков - у памятника князю Владимиру на Боровицкой площади, чтобы увидеть, как проходила акция протеста. Был ли пикет одиночным - большой вопрос. Поддержавших его было больше одного человека, и в целом они выглядели как участники организованной акции. Как бы там ни было, стояли друг от друга поодаль с плакатами от Либертарианской партии. Побеседовав с разными активистами, мы пришли к выводу, что пока участники пикетов не совсем понимают, против чего выступают.

- Вы сегодня против чего? - спросил наш корреспондент у молодого человека, одного из пикетчиков.

- У меня на плакате всё написано, - улыбаясь, ответил наш собеседник.

- У вас написано: "Они обнуляют срок и рубль". Кто они?

- Додумайтесь сами, - ответил активист.

- Вы же вышли, чтобы выразить своё мнение, в общественном месте... Правильно? Вот сейчас у вас есть такая возможность, что вас не устраивает?

- Я выражаю своё мнение плакатом.

К сожалению, уточнений не последовало. После того как корреспондент несколько раз повторил вопрос, активист сообщил, что не будет аргументировать свою позицию именно Царьграду. Правда, и другим журналистам он ничего не сказал.

Другой участник пикета оказался столь же немногословен. Он также предложил прочитать плакат, где было написано: "Отправим Путина в космос".

Удача улыбнулась лишь в беседе с третьим активистом, который сказал чуть больше, чем написано на плакате.

- Я против возможности Владимира Путина в обход всех мыслимых законов оставаться у власти ещё 12 лет, - сообщил он.

- Но ведь это пока ещё неточно. Ведь Конституционный суд должен сказать о поправках либо "да", либо "нет", - отметил корреспондент.

- Для того чтобы он сказал "нет", мы и выходим, - отметил активист.