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"Люди, которых боится Путин": Сириец сделал пост в соцсетях. Ему напомнили о "самом ужасном"

25 июня 2020, 13:00  •  204 • Политика
Журналист сирийского происхождения Аббас Джума на личных страницах в социальных сетях оставил пост с коллажем и надписью: "Люди, которых боится Путин". Подписчики тут же напомнили о "самом ужасном" из числа тех, кого якобы боится президент России.
Пост получился шуточным, однако не все оценили иронию. Аббас Джума подобрал фотографии так называемого шамана Александра Габышева, который оказался в психиатрической лечебнице, актёра, играющего в роликах для соцсетей "народного депутата" Виталия Наливкина, а также художника-акциониста Петра Верзилова и блогера Алексея Навального.
Подписчики Аббаса Джумы по-разному отреагировали на пост. К слову, Джума говорил именно о людях, которые, по мнению оппозиции, пугают Владимира Путина. Его тут же поправили, отметив, "по мнению так называемой оппозиции".
"Михаил Ходорковский серьёзный тип, не?" - предложил свою версию Михаил Журавлёв. Однако ему тут же возразили. От серьёзности у Ходорковского мало что осталось.
"Тяжёлая артиллерия" - не позавидуешь Владимиру Владимировичу", - иронизировал Rawil Ramazanow.
"Сисян самый ужасный", - добавил Денис Коробихин.
"Моя команда по спасению мира", - смеясь, написал Алексей Олин.
Фото: www.facebook.com/profile.php?id=100002746720213.

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