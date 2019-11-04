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"Люди хотят мира": ООН перевела в цифры, чем обернулись для Донбасса пять лет войны
04 ноября 2019, 12:09 • 38 • В мире
В Донбассе за период вооружённого противостояния погибли более 3 тыс. мирных жителей. Об этом свидетельствует статистика, приведённая специалистами ООН. Как подчеркнули в организации, приводя статистические данные, превыше всего за эти пять лет противостояния люди хотят мира.
В ООН назвали число жертв среди мирного населения за годы войны в Донбассе. По данным организации, за минувшие пять лет вооружённого противостояния жертвами стали более 3 тысяч мирных жителей.
"Убиты более 3330 мирных граждан", - говорится в сообщении организации в Twitter.
Кроме того, отметили в ООН, пугающие цифры и по числу раненых. Порядка 9 тысяч человек получили ранения во время вооружённого конфликта.
В миллионах исчисляются те, кто стал внутренними переселенцами или же нуждаются в помощи.
При этом, как подчеркнули в ООН, после стольких лет войны люди больше всего хотят мира.
Напомним, что после госпереворота на Украине в феврале 2014 года жители Донецкой и Луганской областей, отказавшиеся признавать новую власть, начали массовые акции протеста.
Впоследствии в регионе были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики. После чего официальный Киев начал вооружённую агрессию против жителей народных республик, напоминает ТАСС.
В результате бомбардировок и обстрелов в Донбассе были разрушены или повреждены более 50 тыс. зданий. Ущерб от боевых действий оценивается властями Украины, Донецкой и Луганской народных республик, а также международными организациями по-разному: от десятков до сотен миллиардов долларов.
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