"Люди хотят мира": ООН перевела в цифры, чем обернулись для Донбасса пять лет войны

В ООН назвали число жертв среди мирного населения за годы войны в Донбассе. По данным организации, за минувшие пять лет вооружённого противостояния жертвами стали более 3 тысяч мирных жителей.

"Убиты более 3330 мирных граждан", - говорится в сообщении организации в Twitter.

Кроме того, отметили в ООН, пугающие цифры и по числу раненых. Порядка 9 тысяч человек получили ранения во время вооружённого конфликта.

В миллионах исчисляются те, кто стал внутренними переселенцами или же нуждаются в помощи.

При этом, как подчеркнули в ООН, после стольких лет войны люди больше всего хотят мира.

Напомним, что после госпереворота на Украине в феврале 2014 года жители Донецкой и Луганской областей, отказавшиеся признавать новую власть, начали массовые акции протеста.

Впоследствии в регионе были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики. После чего официальный Киев начал вооружённую агрессию против жителей народных республик, напоминает ТАСС.

В результате бомбардировок и обстрелов в Донбассе были разрушены или повреждены более 50 тыс. зданий. Ущерб от боевых действий оценивается властями Украины, Донецкой и Луганской народных республик, а также международными организациями по-разному: от десятков до сотен миллиардов долларов.