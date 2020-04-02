"Люди издевались над русскими", а теперь - наоборот: Рожин показал изнанку жизни в США

К примеру, Миа Мэйси написала в Twitter: "Я помню, как в 80-х годах все издевались над русскими потому, что они стояли в очередях за спиртным и очень хотели получить содовую, слушать рок и носить джинсы. Трамп буквально превратил нас в Россию 1985 года. Теперь он может этим гордиться".

Демократическая пресса на помощь, которую Россия отправила в США, также отреагировала крайне болезненно, отметил политэксперт Борис Рожин. В качестве примера они привёл материал, опубликованный в издании Politicus.USA под громким названием "Трамп помогает Путину унизить США, принимая гуманитарную помощь".

По мнению автора заметки Джейсона Изли, американский лидер "попался на старый пропагандистский трюк холодной войны, согласившись принять медицинский груз для борьбы с коронавирусом". А в это время, продолжает журналист, "Путин посылает миру сигнал о том, что Соединённые Штаты настолько слабы при Трампе, что им приходится принимать от России помощь в борьбе с коронавирусом".

"Демократически" журналист старательно пикирует Трампа штампованными обвинениями, называя его "пропагандистским инструментом Кремля".

Далеко не все пользователи согласились с такой позицией Изли. К примеру, журналист Бен Нортон пишет в комментариях в Twitter:

"Неолиберальный американский учёный класс - это самые глупые люди на Земле. Россия, которая оказывает посильную медицинскую помощь американцам во время смертельной пандемии, когда погибают сотни тысяч людей, изображается ими как доказательство того, что США - это "клиентское государство" для России. Полностью сгнили мозги у некоторых".

"Не сказал бы, что в текущих реалиях холодной войны "дух Эльбы жив", но если американцы действительно ответят взаимностью, можно представить, что в Россию будет также отправлена символическая помощь, если ситуация у нас повернётся по американскому сценарию", - констатирует Борис Рожин.