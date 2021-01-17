"Люди должны бежать прямо к Капитолию": Адвокат рассказал, как надо защищать Трампа

Руди Джулиани, персональный адвокат президента США Дональда Трампа, рассказал ABC News о стратегии защиты главы Белого дома, которому ранее был объявлен импичмент.

Данное решение ранее вынесла Палата представителей. Теперь соответствующий документ должен быть рассмотрен в Сенате. Причиной стали слова Трампа в преддверии штурма здания Конгресса, которые были восприняты как побуждение к насильственным действиям.

Юрист поделился, что намерен доказать факты подтасовок в ходе голосования за президента. В случае успеха заявления его подзащитного уже будут являться официальной позицией.

Тем не менее в них в любом случае невозможно углядеть подстрекательства, добавил Джулиани. Он обратил внимание, что после речи американского лидера демонстранты ворвались в Конгресс далеко не сразу, между тем под подстрекательством нужно понимать разжигание именно немедленных насильственных шагов.