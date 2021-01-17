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"Люди должны бежать прямо к Капитолию": Адвокат рассказал, как надо защищать Трампа

17 января 2021, 20:20  •  60 • Политика
Адвокат президента США рассказал, как надо защищать Дональда Трампа, которому ранее был объявлен импичмент. Он обратил внимание, что после речи американского лидера демонстранты ворвались в Конгресс далеко не сразу, между тем под вменяемым ему подстрекательством нужно понимать разжигание именно немедленных насильственных шагов: "Люди должны бежать прямо к Капитолию".
Руди Джулиани, персональный адвокат президента США Дональда Трампа, рассказал ABC News о стратегии защиты главы Белого дома, которому ранее был объявлен импичмент.
Данное решение ранее вынесла Палата представителей. Теперь соответствующий документ должен быть рассмотрен в Сенате. Причиной стали слова Трампа в преддверии штурма здания Конгресса, которые были восприняты как побуждение к насильственным действиям.
Юрист поделился, что намерен доказать факты подтасовок в ходе голосования за президента. В случае успеха заявления его подзащитного уже будут являться официальной позицией.
Тем не менее в них в любом случае невозможно углядеть подстрекательства, добавил Джулиани. Он обратил внимание, что после речи американского лидера демонстранты ворвались в Конгресс далеко не сразу, между тем под подстрекательством нужно понимать разжигание именно немедленных насильственных шагов.
Люди должны выбегать посреди речи, бежать прямо к Капитолию, - пояснил адвокат Трампа.

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