"Люди будут шокированы": На Запад сбежали китайские учёные из Уханя

Несколько китайских учёных из лаборатории в городе Ухань сбежали на Запад и рассказали о коронавирусе. Об этом рассказал советник президента США по нацбезопасности Стив Бэннон.

Он сообщил, что беглецы пока не дают комментарии СМИ, но уже дают показания, которые якобы докажут вину Коммунистической партии КНР в распространении инфекции.

"Я думаю, что люди будут шокированы", - цитирует его слова The Daily Mirror.

Бэннон добавил, что китайские специалисты ещё с середины февраля начали дезертировать, а у Вашингтона достаточно доказательств против Пекина. Американцы также сотрудничают с британцами, чтобы тщательно выстроить дело.

Штаты также рассчитывают на сотрудничество Франции, которая помогала строить лабораторию в Ухане.