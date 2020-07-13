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"Люди будут шокированы": На Запад сбежали китайские учёные из Уханя

13 июля 2020, 01:00  •  134 • Политика
В США заявили о том, что из Уханя на Запад сбежали китайские учёные, которые дают показания о коронавирусе. "Люди будут шокированы", - заявили в Белом доме.
Несколько китайских учёных из лаборатории в городе Ухань сбежали на Запад и рассказали о коронавирусе. Об этом рассказал советник президента США по нацбезопасности Стив Бэннон.
Он сообщил, что беглецы пока не дают комментарии СМИ, но уже дают показания, которые якобы докажут вину Коммунистической партии КНР в распространении инфекции.
"Я думаю, что люди будут шокированы", - цитирует его слова The Daily Mirror.
Бэннон добавил, что китайские специалисты ещё с середины февраля начали дезертировать, а у Вашингтона достаточно доказательств против Пекина. Американцы также сотрудничают с британцами, чтобы тщательно выстроить дело.
Штаты также рассчитывают на сотрудничество Франции, которая помогала строить лабораторию в Ухане.

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