"Людей Путина" забросали исками: Абрамович спровоцировал флешмоб среди олигархов

"Людей Путина" забросали исками. Речь о книге, выпущенной в Великобритании и посвящённой истории закрепления президента России во власти. Роман Абрамович, который одним из первых указал на лживую информацию в этом произведении, спровоцировал флешмоб среди олигархов. Вслед за ним с жалобами выступили ещё три крупных бизнесмена.

Сразу три олигарха из России подали в британские суды исковые заявления против местного издательского дома HarperCollins, который выпустил в свет книгу "Люди Путина", передаёт Financial Times.

На клевету пожаловались предприниматели Пётр Авен, Шалва Чигиринский, Михаил Фридман. Ранее с аналогичным иском выступил и бизнесмен Роман Абрамович.

Напомним, это произведение повествует о том, как президент Владимир Путин закрепился во власти, а также о его якобы тесных контактах с олигархами на этом пути.

Книга, однако, изобилует многими сомнительными деталями и откровенно лживыми пассажами, отмечали ранее представители Абрамовича.

Несмотря на это, произведение стало бестселлером на Западе и снискало любовь прессы. Так, The Times и ряд других крупных изданий назвали "Людей Путина" главной книгой 2020 года.