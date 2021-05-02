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"Людей Путина" забросали исками: Абрамович спровоцировал флешмоб среди олигархов
02 мая 2021, 17:25 • 126 • Политика
"Людей Путина" забросали исками. Речь о книге, выпущенной в Великобритании и посвящённой истории закрепления президента России во власти. Роман Абрамович, который одним из первых указал на лживую информацию в этом произведении, спровоцировал флешмоб среди олигархов. Вслед за ним с жалобами выступили ещё три крупных бизнесмена.
Сразу три олигарха из России подали в британские суды исковые заявления против местного издательского дома HarperCollins, который выпустил в свет книгу "Люди Путина", передаёт Financial Times.
На клевету пожаловались предприниматели Пётр Авен, Шалва Чигиринский, Михаил Фридман. Ранее с аналогичным иском выступил и бизнесмен Роман Абрамович.
Напомним, это произведение повествует о том, как президент Владимир Путин закрепился во власти, а также о его якобы тесных контактах с олигархами на этом пути.
Книга, однако, изобилует многими сомнительными деталями и откровенно лживыми пассажами, отмечали ранее представители Абрамовича.
Несмотря на это, произведение стало бестселлером на Западе и снискало любовь прессы. Так, The Times и ряд других крупных изданий назвали "Людей Путина" главной книгой 2020 года.
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