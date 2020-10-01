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"Людей облапошивать умею и люблю": На Украине нашли самого честного кандидата
01 октября 2020, 20:40 • 118 • Политика
На Украине нашли самого честного политика. Он признался: "Людей облапошивать умею и люблю".
Бывший депутат Верховной Рады Украины Борислав Берёза выложил шуточное видео, в котором некий человек, который представился Анатолием Почечуном, рассказывает о своих мотивах выдвижения в мэры украинского города Сумы.
В ролике, который изобилует ненормативной лексикой, Почечун признаётся, что идёт в политику, чтобы воровать деньги из бюджета и кошмарить конкурентов по бизнесу. При этом на интересы сумчан, как и на самих сумчан ему "как-то пофиг".
"Кандидат" признался, что зарабатывал на "распилах" при организации массовых мероприятий. Он просил у заказчиков сумму, заведомо превышающую стоимость заказа, а разницу клал в карман.
Сам Берёза назвал "честного кандидата" обобщённым портретом члена партии "Слуга народа", от которой баллотировался президент Украины Владимир Зеленский.
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