"Людей облапошивать умею и люблю": На Украине нашли самого честного кандидата

Бывший депутат Верховной Рады Украины Борислав Берёза выложил шуточное видео, в котором некий человек, который представился Анатолием Почечуном, рассказывает о своих мотивах выдвижения в мэры украинского города Сумы.

В ролике, который изобилует ненормативной лексикой, Почечун признаётся, что идёт в политику, чтобы воровать деньги из бюджета и кошмарить конкурентов по бизнесу. При этом на интересы сумчан, как и на самих сумчан ему "как-то пофиг".

Я вообще честный человек. Если пообещал, сделаю. Фишка моя, - объяснил Почечун журналистке.

"Кандидат" признался, что зарабатывал на "распилах" при организации массовых мероприятий. Он просил у заказчиков сумму, заведомо превышающую стоимость заказа, а разницу клал в карман.

Увидел - в мэры выборы. Посмотрел, что делать надо. Понял, что людей облапошивать я умею и люблю. И вот я здесь, - добавил интервьюируемый.

Сам Берёза назвал "честного кандидата" обобщённым портретом члена партии "Слуга народа", от которой баллотировался президент Украины Владимир Зеленский.