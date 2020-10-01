Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Парализованного выпускника Академии ФСБ похитили, чтобы отдать Украине. Тот спас...
Украина уже не скрывает намерений захватить Донбасс. Грызлов вскрыл планы Киева
«Реальный геноцид»: с 1 ноября на Украине дорожает на 45% газ, на 86% электроэне...
Пашинян - человек Сороса, а Алиев - Ротшильда? "Сорок Сороков" вскрыло...
Главная / Политика

"Людей облапошивать умею и люблю": На Украине нашли самого честного кандидата

01 октября 2020, 20:40  •  118 • Политика
На Украине нашли самого честного политика. Он признался: "Людей облапошивать умею и люблю".
Бывший депутат Верховной Рады Украины Борислав Берёза выложил шуточное видео, в котором некий человек, который представился Анатолием Почечуном, рассказывает о своих мотивах выдвижения в мэры украинского города Сумы.
В ролике, который изобилует ненормативной лексикой, Почечун признаётся, что идёт в политику, чтобы воровать деньги из бюджета и кошмарить конкурентов по бизнесу. При этом на интересы сумчан, как и на самих сумчан ему "как-то пофиг".
Я вообще честный человек. Если пообещал, сделаю. Фишка моя, - объяснил Почечун журналистке.
"Кандидат" признался, что зарабатывал на "распилах" при организации массовых мероприятий. Он просил у заказчиков сумму, заведомо превышающую стоимость заказа, а разницу клал в карман.
Увидел - в мэры выборы. Посмотрел, что делать надо. Понял, что людей облапошивать я умею и люблю. И вот я здесь, - добавил интервьюируемый.
Сам Берёза назвал "честного кандидата" обобщённым портретом члена партии "Слуга народа", от которой баллотировался президент Украины Владимир Зеленский.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



118
Источник
Похожие новости
01 октября 2020, 03:15
Украина уже не скрывает намерений захватить Донбасс. Грызлов вскрыл планы Киева
01 октября 2020, 03:15
Лаврова не услышали? Азербайджан нанёс массированный удар по Карабаху
01 октября 2020, 01:25
"Спрятались за спину союзников": Россия призвала защитников Навального прекратить подтасовку фактов
01 октября 2020, 09:40
Карабах и Белоруссия: зачем Макрон звонил Путину
01 октября 2020, 15:10
Германия в капкане? Сотрудничество Навального с западными спецслужбами раскрыл Володин
01 октября 2020, 03:15
"Необходимо принять меры": МИД России предупредил о переброске боевиков в Карабах
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 сентября 2020, 16:55
"Отдадут Крым - или останутся без штанов": На Украине разработали новый план возвращения полуострова
27 сентября 2020, 01:10
Допа и Гепа уводят Харьков
26 сентября 2020, 23:20
Погибшим украинским курсантам перед полётом предлагали «бомбить Воронеж»
25 сентября 2020, 05:10
Киевские нацисты устроили показательную расправу над «сепаратистом»
30 сентября 2020, 05:15
ВВС США решились на "атаку" "российской занозы во фланге НАТО"
30 сентября 2020, 18:05
Русские вновь показали кузькину мать американцам в Сирии
28 сентября 2020, 12:55
"Вот нам и доказательство": Политолог объяснил тайный визит Меркель к "отравленному" Навальному
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.