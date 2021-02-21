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"Людей можно было спасти": Гейтс назвал истинного виновника ледяного апокалипсиса в Техасе

21 февраля 2021, 08:20  •  168 • В мире
Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал истинного виновника ледяного апокалипсиса в Техасе. Это не циклон и даже не русские. "Людей можно было спасти", - уверен миллиардер.
Ранее губернатор Техаса Грэгг Эббот заявил, что гибель людей, отключение электроэнергии в миллионах домов связано с ветряными турбинами. Аномальные для этой части США морозы заставили остановиться ветряки.
Билл Гейтс с этим категорически не согласился. По его мнению, виновником ледяного апокалипсиса являются власти штата. Они не вложили достаточно средств, сэкономили на системах морозостойкости газового оборудования, потому электростанции на этом виде топлива остановились.
"Во время зимних морозов в Техасе людей можно было спасти", - уверен бизнесмен.
Он добавил, что глупо винить во всём ветряки. Зависимость Техаса и США в целом от них и от других "зелёных" источников энергии невелика. А вот индустрия по производству, хранению и использованию природного газа не выдержала. Заводы просто не подвергались атмосферным воздействиям раньше, а ведь такие ситуации не исключались.
"Требовались вложения. Компромисс был найден, но он не сработал. Это трагично", - подчеркнул Гейтс в интервью телеканалу CNN.
Из-за непогоды в нескольких штатах США сложилась достаточно сложная обстановка. В Техасе во многих домах отключились вода и электричество, приостановились нефтеперерабатывающие заводы и прочие предприятия. За несколько дней погибло как минимум 58 человек.

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