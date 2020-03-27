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"Людей, как тараканов. Разве это жизнь?": Лукашенко похвастался жильём в Минске, унизив Москву

27 марта 2020, 20:35  •  193 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвастался тем, что в Минске вопрос жилья не является проблемой. Но при этом тут же унизил Москву, а попутно Лондон и Нью-Йорк, заявив, что это - "огромные конгломераты, где людей, как тараканов. Разве это жизнь?"
Очередной выпад в адрес Москвы сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Во время посещения белорусского предприятия он похвастался тем, что в Минске вопрос жилья - уже, мол, не проблема.
Но при этом походя унизил столицу России, сравнивая её с белорусской. "Скажу честно, нам и не нужно столько строить жилья в Минске, ибо мы повторим печальный опыт Москвы", - заявил Лукашенко.
А после под горячую руку попали вместе с Москвой заодно Лондон и Нью-Йорк.
"Я боюсь этого: чтобы Минск не превратился в Москву, Нью-Йорк, Лондон - в эти огромные конгломераты, где людей, как тараканов, - цитирует слова президента Белоруссии "Белта". - Разве это жизнь?"
Кроме того, по словам белорусского лидера, якобы не только граждане республики, но и России "скупают в Минске квадратные метры".
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