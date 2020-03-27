"Людей, как тараканов. Разве это жизнь?": Лукашенко похвастался жильём в Минске, унизив Москву

Очередной выпад в адрес Москвы сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Во время посещения белорусского предприятия он похвастался тем, что в Минске вопрос жилья - уже, мол, не проблема.

Но при этом походя унизил столицу России, сравнивая её с белорусской. "Скажу честно, нам и не нужно столько строить жилья в Минске, ибо мы повторим печальный опыт Москвы", - заявил Лукашенко.

А после под горячую руку попали вместе с Москвой заодно Лондон и Нью-Йорк.

"Я боюсь этого: чтобы Минск не превратился в Москву, Нью-Йорк, Лондон - в эти огромные конгломераты, где людей, как тараканов, - цитирует слова президента Белоруссии "Белта". - Разве это жизнь?"

Кроме того, по словам белорусского лидера, якобы не только граждане республики, но и России "скупают в Минске квадратные метры".