"Любые приказы узурпаторов власти являются недействительными"- Глава парламента Венесуэлы провоцирует переворот

Глава Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал Вооружённые Силы Боливарианской Республики не подчиняться президенту. Это заявление он сделал во время пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter. На данный момент парламент (Национальная ассамблея) исключен из процесса принятия решений, он находится под контролем политических противников президента Николаса Мадуро.

"Как говорится в конституции, любые приказы узурпаторов власти являются недействительными. Всем военным, которые сотрудничали с этим режимом, пора прекратить это", — заявил Гуайдо, что на практике является призывом к перевороту в стране. Военными глава парламента не ограничился, далее он обратился к венесуэльскому народу.

"Мы созываем открытое собрание для всего венесуэльского народа в 11:00 утра." , - сказано в обращении. Далее он добавил, что Национальная ассамблея будет осуществлять мандат, который им был выдан.

Десятого января прошла инаугурации Николаса Мадуро, он стал президентом второй раз.