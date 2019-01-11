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"Любые приказы узурпаторов власти являются недействительными"- Глава парламента Венесуэлы провоцирует переворот

11 января 2019, 01:39  •  44 • В мире
Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провоцирует переворот, призывая ВС Венесуэлы не подчиняться действующему главе государства."Любые приказы узурпаторов власти являются недействительными"- заключил он.
Глава Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал Вооружённые Силы Боливарианской Республики не подчиняться президенту. Это заявление он сделал во время пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter. На данный момент парламент (Национальная ассамблея) исключен из процесса принятия решений, он находится под контролем политических противников президента Николаса Мадуро.
"Как говорится в конституции, любые приказы узурпаторов власти являются недействительными. Всем военным, которые сотрудничали с этим режимом, пора прекратить это", — заявил Гуайдо, что на практике является призывом к перевороту в стране. Военными глава парламента не ограничился, далее он обратился к венесуэльскому народу.
"Мы созываем открытое собрание для всего венесуэльского народа в 11:00 утра." , - сказано в обращении. Далее он добавил, что Национальная ассамблея будет осуществлять мандат, который им был выдан.
Десятого января прошла инаугурации Николаса Мадуро, он стал президентом второй раз.

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