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"Любые игры вокруг инаугурации Зеленского кончатся": Что означает для Украины "возвращение блудного олигарха"

16 мая 2019, 15:54  •  134 • Политика
Едва стало известно о том, что на Украину вернулся "блудный олигарх" Игорь Коломойский, как в Верховной раде в тот же день всё же определились с датой инаугурации Владимира Зеленского. Политолог Михаил Погребинский уверен, что с приездом Коломойского "любые игры вокруг инаугурации Зеленского кончатся". Что ещё означает для Украины возвращение олигарха и чем это грозит окружению Петра Порошенко?
В Верховной раде, наконец, определились с датой инаугурации Владимира Зеленского. Напомним, шоумен выиграл у действующего главы государства Петра Порошенко выборы, но вот уже несколько недель не может вступить в должность.
Депутаты затягивают, как могут процесс, а сам Порошенко в это время расставляет своих людей на ключевые посты.
Впрочем, некоторые участники его команды уже даже, как пишут украинские СМИ, подались из страны.
Тем временем, так и не дождавшись инаугурации Зеленского на Украину вернулся "блудный олигарх" Игорь Коломойский. Так его иронично назвал депутат Госдумы России Алексей Журавлёв у себя в Twitter.
Что же означает прибытие бизнесмена для самой Украины и для команды Порошенко в частности?

Игры закончатся

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский уверен, что с приездом Коломойского "любые игры вокруг инаугурации Зеленского кончатся". У страны всё же будет, наконец, новый президент.
"Возвращение Коломойского означает, что уже нет сомнения: любые игры вокруг инаугурации так или иначе закончатся и Зеленский получит президентские полномочия, - подчеркнул политолог в беседе с РИА Новости. - Если пару недель назад еще были какие-то непонятные вещи, то сейчас всем ясно, что президент в свои права вступит".

Президент новый. А политический курс?

Однако о том, что в дальнейшем ждёт Незалежную с приходом нового игрока Погребинский не берётся. По его мнению, более или менее это станет понятно не раньше чем через месяц. В том числе в свете той роли, которую приписывают Коломойскому в отношении Зеленского.
Олигарха, напомним, считают "кукловодом" шоумена, а Зеленского - "марионеткой" Коломойского. Об этом же, к слову, не раз заявлял и Порошенко, чтобы унизить своего конкурента на выборах.
Политолог предложил сначала посмотреть, какие шаги сделает Зеленский в отношении Коломойского, а также изучить развитие ситуации с Приватбанком.
"Например, будут ли предприняты действия явно в интересах Коломойского. Например, это касается назначений в Национальном банке, - отметил эксперт. - Что будет происходить с претензиями Коломойского по приватизации Приватбанка".
Ранее же директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил в эфире "5 канала", что избранный президент Владимир Зеленский начнет резко терять поддержку украинцев после вступления в должность. Он поясняет, что раньше стратегия молчания помогла Зеленскому выиграть гонку. И рассказал, что нужно делать сейчас.
"Молчание - золото. Теперь нужна присяга националистам", - уверяет эксперт, что фактически говорит о продолжении политического курса Порошенко.
По мнению Вятровича, уже сейчас украинские националисты готовы обрушиться на Зеленского с критикой, если он начнет выступать против закона об украинском языке. А этот закон, напомним, буквально накануне, подписал действующий президент Украины.

Есть претензии

У Коломойского к Порошенко, как пишет "Украина.ру" есть ряд претензий. Как и к экс-главе Нацбанка Валерии Гонтаревой. А всё из-за "Приватбанка", который олигарха вынудили продать государству. И хоть не так давно он обещал, что мстить обидчикам не будет, ранее говорил совсем иное.
Тому же блогеру Соне Кошкиной он сообщил, что Гонтаревой ничего не простит.
"Гонтарева, говорят, прописалась в Лондоне вместе с Пасенюком (Макар Пасенюк - советник президента Украины, бизнес-партнер Гонтаревой, - ред.). Это очень хорошо - английская юрисдикция есть. У меня есть большой круг персоналий, к которым у меня есть претензии за "ПриватБанк" на большую сумму, - отметил Коломойский и тонко намекнул: - Так что пусть накапливают средства".
А в недавнем интервью BIHUS Info ещё раз напомнил, что ему нужно вернуть всё, что Украина у него отобрала.

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