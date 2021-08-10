"Любые договорённости незаконные": Литва объявила тотальный бойкот Белоруссии

Власти Литвы объявили тотальный бойкот Белоруссии, которая в настоящий момент готовит конституционную реформу. "Любые договорённости незаконные", - говорят в Вильнюсе.

Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, прибалтийская республика не признаёт президента Белоруссии Александра Лукашенко законно избранным правителем, а поэтому не станет признавать любые подписанные им документы.

Любые договорённости, которые заключаются незаконным президентом Белоруссии, не могут быть признаны легитимными,

- отметил глава литовского МИД.

Это же касается и поправок в Конституцию Белоруссии, которые должны изменить государственное устройство страны. И это несмотря на то, что именно поддерживаемая Литвой белорусская оппозиция настаивала на внесение поправок в Основной закон.

Европа и Литва не должны их признать,

- подчеркнул Ландсбергис.

Напомним, что Литва стала одной из первых стран, которая встала на сторону белорусских протестующих и объявила, что не признаёт Лукашенко легитимным президентом. Она дала убежище белорусской оппозиционерке Светлане Тихановской, которая с августа прошлого года разжигает беспорядки у себя на родине из-за границы и ездит по Европе, встречаясь с лидерами западных стран. В Минске утверждают, что Литва и Польша являются главными организаторами провалившегося белорусского майдана, а за деятельностью Тихановской стоят литовские спецслужбы.