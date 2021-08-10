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"Любые договорённости незаконные": Литва объявила тотальный бойкот Белоруссии
10 августа 2021, 00:05 • 113 • Политика
Власти Литвы объявили тотальный бойкот Белоруссии, которая в настоящий момент готовит конституционную реформу. "Любые договорённости незаконные", - говорят в Вильнюсе.
Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, прибалтийская республика не признаёт президента Белоруссии Александра Лукашенко законно избранным правителем, а поэтому не станет признавать любые подписанные им документы.
- отметил глава литовского МИД.
Это же касается и поправок в Конституцию Белоруссии, которые должны изменить государственное устройство страны. И это несмотря на то, что именно поддерживаемая Литвой белорусская оппозиция настаивала на внесение поправок в Основной закон.
- подчеркнул Ландсбергис.
Напомним, что Литва стала одной из первых стран, которая встала на сторону белорусских протестующих и объявила, что не признаёт Лукашенко легитимным президентом. Она дала убежище белорусской оппозиционерке Светлане Тихановской, которая с августа прошлого года разжигает беспорядки у себя на родине из-за границы и ездит по Европе, встречаясь с лидерами западных стран. В Минске утверждают, что Литва и Польша являются главными организаторами провалившегося белорусского майдана, а за деятельностью Тихановской стоят литовские спецслужбы.
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