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"Любви нет": Жириновский поговорил с молодёжью о семейных ценностях
15 февраля 2020, 00:09 • 64 • Политика
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообщался с молодёжью на тему семейных ценностей и бытовых конфликтов, отметив, что "любви нет".
Как сообщается в Telegram-канале Жириновского, 14 февраля он провёл лекцию для молодого поколения, рассказав, что такое любовь.
Вернее, депутат поведал, что любви не существует, а все песни про нее и праздники люди придумывают, потому что переживают.
Говоря о молодых семьях и причинах ссор, Жириновский выразил уверенность, что конфликты возникают чаще всего из-за денег.
"Тогда вы берите часть расходов по путешествию свадебному... С этого начинается: "А кто будет платить?" Это проблема. И сразу эта лёгкая трещина", - сказал политик.
Затронул он и тему рукоприкладства и ревности в семье. При этом с разводом он призвал никого не торопиться. Важно сначала просто разъехаться и пожить отдельно. "Сразу всё наладится", - заверил он.
По словам Жириновского, медовый месяц так называется именно потому, что "всё хорошо только месяц".
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