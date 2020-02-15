"Любви нет": Жириновский поговорил с молодёжью о семейных ценностях

Как сообщается в Telegram-канале Жириновского, 14 февраля он провёл лекцию для молодого поколения, рассказав, что такое любовь.

Вернее, депутат поведал, что любви не существует, а все песни про нее и праздники люди придумывают, потому что переживают.

Говоря о молодых семьях и причинах ссор, Жириновский выразил уверенность, что конфликты возникают чаще всего из-за денег.

"Тогда вы берите часть расходов по путешествию свадебному... С этого начинается: "А кто будет платить?" Это проблема. И сразу эта лёгкая трещина", - сказал политик.

Затронул он и тему рукоприкладства и ревности в семье. При этом с разводом он призвал никого не торопиться. Важно сначала просто разъехаться и пожить отдельно. "Сразу всё наладится", - заверил он.

По словам Жириновского, медовый месяц так называется именно потому, что "всё хорошо только месяц".