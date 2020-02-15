Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Надо сделать" и "недопустимо". Путин поставил условия Зелен...
«Дисциплина и подготовка»: Генерал нашёл преимущество военных США над российским...
«Новатор» против американских противоракет в Румынии и Польше
Пять зарубежных мифов об истребителе Су-57
Главная / Политика

"Любви нет": Жириновский поговорил с молодёжью о семейных ценностях

15 февраля 2020, 00:09  •  64 • Политика
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообщался с молодёжью на тему семейных ценностей и бытовых конфликтов, отметив, что "любви нет".
Как сообщается в Telegram-канале Жириновского, 14 февраля он провёл лекцию для молодого поколения, рассказав, что такое любовь.
Вернее, депутат поведал, что любви не существует, а все песни про нее и праздники люди придумывают, потому что переживают.
Говоря о молодых семьях и причинах ссор, Жириновский выразил уверенность, что конфликты возникают чаще всего из-за денег.
"Тогда вы берите часть расходов по путешествию свадебному... С этого начинается: "А кто будет платить?" Это проблема. И сразу эта лёгкая трещина", - сказал политик.
Затронул он и тему рукоприкладства и ревности в семье. При этом с разводом он призвал никого не торопиться. Важно сначала просто разъехаться и пожить отдельно. "Сразу всё наладится", - заверил он.
По словам Жириновского, медовый месяц так называется именно потому, что "всё хорошо только месяц".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



64
Источник
Похожие новости
14 февраля 2020, 20:54
"Можно заработать сколиоз или импичмент": Поклонская о тандеме Зеленского и Эрдогана
14 февраля 2020, 12:24
Врио главы Калужской области Шапшу представили властям и общественности региона
15 февраля 2020, 00:09
Платошкин: За новый социализм со старыми большевистскими глупостями
14 февраля 2020, 05:54
ЦИК может создать мобильное приложение с разъяснением поправки к Конституции
14 февраля 2020, 04:39
«Дорогу молодежи»: почему глава Калужской области покинул свой пост
15 февраля 2020, 00:09
Пока Зеленский мечтает о "городке" с Эрдоганом, люди умирают - Малофеев
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 февраля 2020, 03:54
«Да, я слушаю... С кем вы говорите? С Путиным»
10 февраля 2020, 03:09
Две катастрофы изменили ситуацию: Китайские авиакомпании расторгают контракты с российскими пилотами - СМИ
08 февраля 2020, 02:24
"Вы опять не поняли? Тогда к психиатру": Мишустин "дал сигнал всем" - Соловьёв
10 февраля 2020, 06:24
Над чем смеялся папа Римский? Зеленский заявил о статусе "президента мира" спустя день после убийства в Донбассе
10 февраля 2020, 19:24
"Прости, Господи, идиотов": Политолог Сатановский прокомментировал падение акций польской газовой компании
11 февраля 2020, 03:24
Почему Москва не ставит Украину на место
08 февраля 2020, 12:09
"Пять часов держали в автобусе и спрашивали: "Чей Крым?": Ливанов рассказал, как ему запретили въезд на Украину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.