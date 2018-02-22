"Любой ценой": Лидер оппозиции Венесуэлы заявил, что победит на президентских выборах

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Лидер оппозиционной партии Венесуэлы заявил, что победит Мадуро на выборах президента.

Стало известно о том, что лидер оппозиционной партии Венесуэлы "Прогрессивный авангард" Энри Фалькон заявил, что готов "любой ценой" победить на предстоящих президентских выборах.

Так, в своем Twitter он написал, что "готов подвинуть действующего главу государства Николаса Мадуро".

"Николас, я нанесу тебе поражение", - отметил Фалькон.

Напомним, что выборы президента Венесуэлы состоятся 22 апреля этого года.

Nicolás te voy a derrotar con todo y tus trampas pic.twitter.com/B3MsXb5odT — Henri Falcón (@HenriFalconLara) 21 февраля 2018 г.