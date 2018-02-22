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"Любой ценой": Лидер оппозиции Венесуэлы заявил, что победит на президентских выборах
22 февраля 2018, 10:54 • 56 • В мире
Лидер оппозиционной партии Венесуэлы заявил, что победит Мадуро на выборах президента.
Стало известно о том, что лидер оппозиционной партии Венесуэлы "Прогрессивный авангард" Энри Фалькон заявил, что готов "любой ценой" победить на предстоящих президентских выборах.
Так, в своем Twitter он написал, что "готов подвинуть действующего главу государства Николаса Мадуро".
"Николас, я нанесу тебе поражение", - отметил Фалькон.
Напомним, что выборы президента Венесуэлы состоятся 22 апреля этого года.
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