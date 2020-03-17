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"Любой, кто захочет убрать Бога из Конституции, вынужден будет свершить революцию"

17 марта 2020, 16:35  •  48 • Политика
В Челябинске открылся региональный форум Всемирного Русского Народного Собора. Более 200 участников из Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Екатеринбурга приняли участие в мероприятии. Выступил с речью и Константин Малофеев, напомнив, что "любой, кто захочет убрать Бога из Конституции, вынужден будет свершить революцию".
Всемирный Русский Народный Собор (ВРНС) проводит форум в Челябинске, где сегодня собрались представители и самого Собора, и региональных властей. С речью перед собравшимися выступил и заместитель главы ВРНС, учредитель Царьграда Константин Малофеев. Он напомнил о важности происходящих сегодня изменений в нашей стране - внесении поправок в Конституцию, утверждении их на уровне рабочей группы, Госдумы, сената, президента России и, наконец, Конституционного суда. Всероссийское голосование должно подтвердить важность поправок, уже признанных легитимными.
Поправки в Конституцию России, принятые в ходе долгих обсуждений, подтверждают и верность стратегии "Русская мечта 2050" ВРНС, где основой политики страны выбрано народосбережение, забота о семье, детях. Все эти пункты нашли отражение в новом Основном документе страны, напомнил Константин Малофеев.
Важнейшей поправкой, внесённой в Конституцию и подтверждённой на нескольких уровнях обсуждений, стало упоминание Бога в Основном законе, напомнил Константин Малофеев.
Мы не зря родились. Мы смогли добиться, чтобы поправка о Боге была внесена. И теперь любой, кто захочет убрать Бога из Конституции, вынужден будет свершить революцию. Мы же постараемся, чтобы Россия оставила революционный путь и шла только вперёд, - подчеркнул замглавы ВРНС.
Семейные поправки, утверждающие в России традиционные нормы, также очень важны. И дело здесь не только в демографических основах - хотя и эта часть, без прикрас, жизненно необходима. Вопрос в отстаивании известной истины: старшие поколения должны передавать свою мудрость младшим, а это возможно только в традиционной семье. Если такой передачи не будет, наше общество лишится основ, подчеркнул Малофеев. Эти основы тесно связаны и с поправкой о государствообразующем народе, объединённом русским языком. Отдельные спикеры заявляли о неуместности такой поправки - например, сомнения выражал муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Но и он признал важнейшую роль русского народа в истории страны в последующих своих комментариях.
Фото: vrns.ru
Поддержали поправку о государствообразующем народе и многие представители малых народов России. В Чечне высказались однозначно за, напомнил Малофеев. Присоединились и якуты. Здесь нет повода для споров, а в контексте другой части поправки - о гарантиях сохранения в России всех основ национальной культуры народов и языков, статья Конституции становится и вовсе объединяющей нас всех.
Правопреемственность в истории России также, наконец, найдёт отражение в Конституции. Мы вновь приобретаем собственные основы, и это очень важно, подчеркнул Константин Малофеев в своём выступлении, добавив:
Призываю каждого из вас проголосовать за поправки в Конституцию, которые сделают нашу страну сильнее.

"Попрячемся по национальным квартирам - ничего не получится"

Ранее Константин Малофеев уже объяснял, почему поправка о государствообразующем народе нужна России, добавляя: безусловно, самого понятия "государствообразующий народ" для нас, для русских, мало. Однако, подчеркнул он в эфире программы "Царьград. Главное", мы готовы принять и такую трактовку.
Мы осознаём ответственность за мир, за многонациональный народ. И именно поэтому мы построили это великое государство и просим от тех, с кем вместе строили это государство, также относиться с почтением к этим векам, что мы провели вместе, с уважением к нам, к русскому народу, - отметил Малофеев.
Малофеев призвал национальных активистов в ряде регионов, которые подают голоса против, не навязывать недальновидную политику.
"Кому вы нужны в глобальном мире? В глобальном мире у вас даже национальности не будет. Только в России ваша национальность защищается, потому что мы традиционное общество. Подумайте об этом", - подчеркнул он и отметил, что такие возгласы - это, по сути, наследие ельцинской эпохи, когда о суверенитете регионов говорилось повсеместно.
Мы должны объединяться, а не отдаляться друг от друга, уверен Малофеев. Фото: Царьград
Но прячась по национальным квартирам, мы не сможем добиться чего-то великого и значимого, добавил учредитель телеканала "Царьград".
У нас есть наследие 90-х годов, когда президент Ельцин не только принимал плохую Конституцию, но и объявил о суверенитете, последствия которого мы черпаем до сих пор вёдрами. Однако эти 20 лет мирного и поступательного развития должны были привести нас к другому пониманию. До тех пор, пока мы разрозненно по своим национальным квартирам будем считать, что каждый небольшой народ спасается отдельно, у нас ничего не получится. Только когда мы объединяемся в великое государство - возможны грандиозные проекты, которые мы осуществляем вместе, - резюмировал Малофеев.

Джамбулат Умаров: "Мы говорим - Бог"

Мусульмане выступают в поддержку предложения внести в Конституцию России упоминание о Боге. И это ответ на многие провокации, звучавшие в последние дни. Как подчеркнул в своём видеообращении министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, ссылки либералов на то, что мусульмане веруют в Аллаха, а не в Бога, попросту некорректны:
Аллах - это и есть по-арабски Бог. Точно так же как по-арабски Аллах - по-русски это Бог. Как и у немцев, как у англичан, как у иудеев. Бог - он един. И Бог Моисея, и Бог Христа, и Бог пророка Мухаммеда - он един со времён авраамических. Поэтому не нужно переживать, господа либералы, по поводу нашего общего христианского, мусульманского, иудейского Бога. Он у нас един.
Представители разных конфессий едины в своём понимании происходящего. Нет никакого противостояния, но есть желание утвердить Бога в основном документе страны. Более того, сегодня, впервые после ста лет безбожного, атеистического мрака, после ста лет нигилизма и неверия, к нам документально, конституционно возвращается Бог, подчеркнул Умаров.
"Даже те, кто были проводниками этого воинствующего атеизма, - Геннадий Андреевич (Зюганов. - Ред.) недавно выступил с заявлением о том, что даже коммунисты не возражают против Бога в Конституции (сегодня не возражают против инициативы о Всевышнем). Но вот появились кое-кто из так называемого либерального лагеря, которые очень сильно распереживались о мусульманах".
Эти поборники либерализма считают, что мусульманин будто бы не сможет произносить клятву с упоминанием Бога. Умарову непонятны подобные сомнения. Как раз потому, что Бог един.
"Мы как народы России и люди, которые говорят на государственном языке, в том числе на языке народообразующем - русском, мы говорим - Бог. Поэтому никаких возражений по нашей конфессии. Это вам скажет любой мусульманин - от алима до простого дехканина, что по-арабски Аллах - это и есть Бог".
"Железный занавес" уже в США, но не в России. Чей президент больше думает о народе?
И если уж зашла речь о клятве первого лица страны в ситуации, когда Бог будет упомянут в Конституции, Джамбулат Умаров готов привести вариант присяги, который не будет смущать никого. Своё правление лидер России просто начнёт с клятвы Всевышнему - "Всевышнему, который является творцом всех государств, небес и земли и творцом нас с вами".
Клянусь перед Богом и гражданами России при осуществлении полномочий Президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию.
В завершение своего обращения Джамбулат Умаров пожелал счастья каждому, ещё раз подчеркнув: нет ничего страшного в упоминании Бога в Конституции.
"Клянусь вам Богом, Аллахом, Единым творцом", - поставил точку Умаров.

Позиция верующих

В ходе заседания Межрелигиозного совета России и Христианского межконфессионального консультативного комитета представители всех крупнейших религиозных конфессий в России поддержали поправку Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла об упоминании Бога в Конституции России.
Обозначив себя - "мы, участники объединённого заседания Межрелигиозного совета России и Христианского межконфессионального консультативного комитета, представляющие христианские, исламские, иудейские и буддийские общины России", собравшиеся приняли коммюнике, содержащее пять пунктов. Царьград приводит текст полностью:
1. С удовлетворением отмечаем участие российского общества, в том числе верующих наших религий, в обсуждении Конституции Российской Федерации и внесении поправок в неё, рассматриваем это как свидетельство гражданской зрелости и ответственности за судьбы Отечества.
2. Утверждая мир в многонациональной и многоконфессиональной стране, поддерживаем предложение о внесении упоминания Бога в текст обновлённой Конституции, рассматриваем это как закрепление ценности религиозных убеждений народов нашей страны, исторически и культурно связанных с представляемыми нами религиями, а также духовной преемственности по отношению к нашим предкам.
3. Считаем важными конституционные поправки, закрепляющие представление о браке как о союзе мужчины и женщины, нормы, направленные на защиту традиционных семейных ценностей, в том числе права родителей обеспечивать такое образование и обучение детей, которое соответствует их религиозным и философским убеждениям, на защиту истории и культуры нашей страны, статуса русского языка, на поддержку соотечественников, сохранение памяти защитников Отечества.
4. Напоминаем о том, что поддержка семьи, как следует из позиции Межрелигиозного совета России и Христианского межконфессионального консультативного комитета, является непременным условием того, чтобы наша страна была процветающей, нравственно крепкой и духовно богатой.
5. Приветствуем те изменения в Конституции, которые создадут дополнительные условия для обеспечения социально-экономического благополучия и единства Российской Федерации.

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