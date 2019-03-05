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"Любовь" к Украине выдали послания украинским пленным морякам. Язык писем сказал за себя - сети

05 марта 2019, 23:39  •  75 • В мире
Украинский президент Пётр Порошенко решил в очередной раз разыграть проверенную карту - поднять тему моряков, арестованных в России. В Twitter он выложил письма, якобы написанные украинцами "героям". Однако пользователи сразу заметили, что все послания почему-то на русском языке, который Порошенко так стремится искоренить.
На серьёзный (но при этом очередной) ляп украинского президента одной из первых обратила внимание журналистка Юлия Витязева. Она сочла его довольно забавным. "Порошенко решил опять отработать тему моряков, арестованных в России. Однако то ли пресс-служба недосмотрела, то ли выбор был невелик, - но все письма для хЭроев оказались написаны на языке аХрессора", - уколола Витязева главу Незалежной.
Забавно) Порошенко решил опять отработать тему моряков, арестованных в России. Однако, то ли пресс-служба недосмотрела, то ли выбор был невелик, - но все письма для хЭроев оказались написаны на языке аХрессора pic.twitter.com/XlehjY9W8u
— Юлия Витязева (@Vityzeva) 5 марта 2019 г.
Отметим, что сам пост написан Порошенко на украинском языке - автор патетически называет моряков, задержанных в чужих для них водах, героями и военнопленными, заявляя, что "за них будем бороться до конца".
"В свете ситуации с Надюхой я бы на месте моряков начал волноваться", - иронизируют читатели, вспоминая перипетии политического пути Надежды Савченко после её возвращения на Украину.

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