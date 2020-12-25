"Любовь. Успенская?": Интервью Гордона с Ходорковским разобрали на мемы

В соцсетях второй день не перестают импровизировать на тему неудачной шутки украинского журналиста Дмитрия Гордона, который в интервью с Михаилом Ходорковским спросил, в каких условиях тот сидел в колонии.

На этот вопрос Ходорковский коротко ответил: "Барак". Гордон попытался пошутить и спросил: "Обама?" Олигарх выдержал паузу в замешательстве и ответил: "Ну типа".

В Twitter безудержно шутят на эту тему, предлагая самые разные варианты мемов. К примеру, пользователь @Garik_R_O предложил такой диалог:

- Что главное в жизни?

- Любовь.

- Успенская?

Продолжил пользователь под ником @GrandMasterShbl:

- Что умирает последним?

- Надежда.

- Бабкина?

Его поддержал @timur_myasnik:

- Что вам помогает справляться с трудностями?

- Вера.

- Брежнева?

И таких вариантов уже очень и очень много. Пользователи признаются, что "остановиться невозможно".