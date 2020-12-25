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"Любовь. Успенская?": Интервью Гордона с Ходорковским разобрали на мемы

25 декабря 2020, 00:20  •  113 • Политика
В соцсетях разобрали на мемы интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с беглым олигархом-уголовником Михаилом Ходорковским. Пользователи признаются, что сложно остановиться: вариации ответов и вопросов предлагаются самые разные.
В соцсетях второй день не перестают импровизировать на тему неудачной шутки украинского журналиста Дмитрия Гордона, который в интервью с Михаилом Ходорковским спросил, в каких условиях тот сидел в колонии.
На этот вопрос Ходорковский коротко ответил: "Барак". Гордон попытался пошутить и спросил: "Обама?" Олигарх выдержал паузу в замешательстве и ответил: "Ну типа".
В Twitter безудержно шутят на эту тему, предлагая самые разные варианты мемов. К примеру, пользователь @Garik_R_O предложил такой диалог:
- Что главное в жизни?
- Любовь.
- Успенская?
Продолжил пользователь под ником @GrandMasterShbl:
- Что умирает последним?
- Надежда.
- Бабкина?
Его поддержал @timur_myasnik:
- Что вам помогает справляться с трудностями?
- Вера.
- Брежнева?
И таких вариантов уже очень и очень много. Пользователи признаются, что "остановиться невозможно".

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