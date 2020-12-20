"Любимая песня" Трампа помешала публикации заявления о причастности РФ к кибератаке на США

Белый дом отменил планировавшуюся публикацию официального заявления о причастности РФ к кибератаке на США. Пока ещё действующий президент Трамп считает, что Россию снова спешат обвинить во всех грехах, хотя за хакерской атакой может стоять Китай.

Как написало в субботу агентство Associated Press, официальные лица были готовы ещё в пятницу обнародовать заявление, в котором России приписывалась ключевая роль в хакерских атаках, которые были зафиксированы в минувшую среду. Отказ от публикации сотрудники Белого дома объяснили указаниями сверху, но причины такого решения не пояснили.

Представители Белого дома уже назвали произошедшее "худшим случаем кибератаки в истории США". Эксперты выступили с предположением, что кибермошенникам удалось внедрить некий "вредоносный код" в ПО, разработанное американской компанией SolarWinds. Клиентами этой компании являются около 18 тыс. человек по всему миру, поэтому все они стали потенциальными жертвами злоумышленников.

Как говорится в материале Bloomberg, хакеры сумели получить несанкционированный доступ к более чем 200 различным структурам, в том числе и государственным. Правда, при этом эксперты не смогли сообщить, какой именно ущерб был нанесён: неясно, что хакеры смогли выяснить или похитить, их мотивы также неясны.

Дональд Трамп считает, что масштабы произошедшего намеренно раздули либеральные СМИ. Он также не согласен с версией о причастности РФ к атаке, допустив, что на самом деле за ней стоит Пекин. "Россия, Россия, Россия - это любимая песня, когда происходит что угодно, поскольку либеральные СМИ по большей части из финансовых соображений до смерти боятся обсуждать возможность того, что это может быть Китай (а это может быть он!)", - отметил Трамп.

Между тем госсекретарь Майк Помпео настаивает на виновности России, не приводя при этом никаких доказательств. В интервью американскому журналисту Марку Левину Помпео заявил, что эту "деятельность" осуществляли из РФ.