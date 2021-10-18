"Любимая наша страна": Жители Донецка разбудили сотрудников ОБСЕ гимном России

Жители Донецка разбудили сотрудников ОБСЕ, дислоцирующихся в городе, гимном своей Родины. "Россия — любимая наша страна", - звучало сегодня на полную громкость из колонок под окнами спящих наблюдателей.

Очевидно, что таким образом дончане пытаются привлечь внимание наблюдателей к вопиющему преступлению боевиков ВСУ, похитивших наблюдателя СЦКК, гражданина России.

По данным источников, также жители Донецка запланировали устроить зарядку представителям ОБСЕ.

Напомним, ранее ВСУ похитили представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня во время работ по очистке дороги в районе КПВВ Первомайск - Золотое. Мероприятие было согласовано с украинской стороной СЦКК и осуществлялось сотрудниками предприятия "Луганский автодор".

Диверсионно-разведывательная группа из состава 24-й бригады совершила вооружённое нападение. Она применила стрелковое оружие, захватив в плен одного из наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК. Он контролировал соблюдение режима прекращения огня.