Алексея Навального "отравили" новым типом "Новичка", от которого он должен был умереть на борту самолёта, написало издание Die Zeit. Издание отмечает, что этот тип яда гораздо смертельнее, но действует медленнее. К данной информации сразу возникло множество вопросов.

Утверждается, что "усовершенствованный Новичок" якобы побрызгали в чай Навального, обрабатывали им поверхности чашки, из которой тот пил. При этом издание отмечает, что остатки отравляющего вещества были обнаружены на бутылке с водой, откуда пил блогер, и на его руках.

Медленный яд? Тогда это не боевое отравляющее вещество. А откуда взялась бутылка и где и когда из неё пил Навальный? Ярмыш об этом ничего не говорила. Российской прокуратуре немецкая сторона ничего не говорит, а откуда тогда инфо у газеты? - поинтересовался российский телеведущий Владимир Соловьёв в своём Telegram-канале. Я в восхищении. В смысле окончательно офигеваю. Смертоносный яд, который не убивает. Ещё и медленный. Небось, и экологически вредный. Угадал? - добавляет политолог Дмитрий Евстафьев. Любая более-менее вменяемая домохозяйка знает, как, чем и в какой пропорции вывести с кухни набежавших от соседей муравьев/тараканов и как избежать на даче нашествия мышей. А тут целая Империя зла опять пропорцию "особо опасного" Новичка не рассчитала и все опять остались живы... - указывает на ещё одну нестыковку журналистка и блогер Юлия Витязева.

Напомним, что западные СМИ уже несколько недель спекулируют на теме "отравления" Навального. При этом общественности так и не представили ни единого подтверждения версии с "Новичком".

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что история с якобы отравлением главы "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ), вероятно, не обошлась без вмешательства зарубежных сил. Также эту тему начали активно использовать журналисты с целью провокации.