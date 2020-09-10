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"Любая домохозяйка может, а "Империя зла - нет": Отравление Навального подняли на смех
10 сентября 2020, 04:00 • 132 • Политика
Die Zeit рассказала о типе "Новичка", которым якобы отравили Навального. "Любая более-менее вменяемая домохозяйка знает, как, чем и в какой пропорции вывести с кухни набежавших от соседей муравьев/тараканов и как избежать на даче нашествия мышей. А тут целая Империя зла опять пропорцию "особо опасного" Новичка не рассчитала и все опять остались живы", - комментируют новую версию отравления в Сети.
Алексея Навального "отравили" новым типом "Новичка", от которого он должен был умереть на борту самолёта, написало издание Die Zeit. Издание отмечает, что этот тип яда гораздо смертельнее, но действует медленнее. К данной информации сразу возникло множество вопросов.
Утверждается, что "усовершенствованный Новичок" якобы побрызгали в чай Навального, обрабатывали им поверхности чашки, из которой тот пил. При этом издание отмечает, что остатки отравляющего вещества были обнаружены на бутылке с водой, откуда пил блогер, и на его руках.
Напомним, что западные СМИ уже несколько недель спекулируют на теме "отравления" Навального. При этом общественности так и не представили ни единого подтверждения версии с "Новичком".
Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что история с якобы отравлением главы "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ), вероятно, не обошлась без вмешательства зарубежных сил. Также эту тему начали активно использовать журналисты с целью провокации.
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