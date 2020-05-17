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"Лёша, ты врун и жулик!": Экс-кремлёвский врач Мясников разоблачил Навального
17 мая 2020, 08:55 • 13 • Политика
Доктор Мясников ответил на публикации Навального про российскую медицину. "Лёша, ты врун и жулик!" - меня это немного коробило, как я теперь понимаю, по незнанию. Теперь и я скажу: Лёша, ты врун и жулик!" – отметил врач.
Известный врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал публикации блогера-"оппозиционера" Алексея Навального про российскую медицину и самого ведущего. По мнению доктора Мясникова, Навальный - примитивный лжец.
Врач признался, что ранее не обращал внимания на представителей российской оппозиции. Но после своего интервью RTVi решил ознакомиться с тем, что же такого пишет о нём и о медицине в целом Навальный.
По словам доктора Мясникова, публикации "борца с режимом" сплошь состоят из лжи и беспочвенных обвинений. В качестве примера он привёл лишь несколько особо вопиющих постов.
Последнее обвинение прозвучало на этой неделе и было практически сразу же опровергнуто. Выяснилось, что звонили просить об интервью не Мясникову, а вообще непонятно кому.
Также упоминаются публикации Навального о том, что Мясников якобы неправильно озвучивает цифры пострадавших от COVID-19, а также что власти якобы скрывают истинный уровень смертности от коронавирусной инфекции в России.
Фото: скриншот Telegram-канал "ДОКТОР МЯСНИКОВ"
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