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"Лёша, ты бездарен": Соловьёв разнес Навального в споре о рейтингах. Досталось даже Урганту
17 июня 2020, 17:00 • 25 • Политика
Известный телеведущий Владимир Соловьёв разнёс блогера Алексея Навального, поспорив с ним о рейтингах своей программы. Досталось даже Ивану Урганту и Владимиру Познеру.
Некоторые представители либеральной общественности ранее заявляли, что рейтинг программ Владимира Соловьёва стремительно падает, а самого телеведущего сейчас никто не смотрит.
В ответ Соловьёв привёл реальный рейтинг передач на российском телевидении. У программы "Док-Ток", которую ведут Ксения Собчак и Александр Гордон, доля эфира оказалась 6,7, у программы Владимира Познера - 4,5, у "Вечернего Урганта" - 6,5, а у "Вечера с Владимиром Соловьёвым" - 19,1.
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