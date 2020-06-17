"Лёша, ты бездарен": Соловьёв разнес Навального в споре о рейтингах. Досталось даже Урганту

Некоторые представители либеральной общественности ранее заявляли, что рейтинг программ Владимира Соловьёва стремительно падает, а самого телеведущего сейчас никто не смотрит.

В ответ Соловьёв привёл реальный рейтинг передач на российском телевидении. У программы "Док-Ток", которую ведут Ксения Собчак и Александр Гордон, доля эфира оказалась 6,7, у программы Владимира Познера - 4,5, у "Вечернего Урганта" - 6,5, а у "Вечера с Владимиром Соловьёвым" - 19,1.