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"Лёня, ты совсем?": Гозман так обрадовался запуску Crew Dragon, что забыл про российский космос

31 мая 2020, 12:55  •  86 • Политика
Леонид Гозман порадовался запуску американского Crew Dragon и выразил надежду, что Россия когда-нибудь тоже так сможет. "Ты совсем, Лёня? Наши по два раза в год в космос летают, на ракетах с более качественными двигателями", - напомнили ему в комментариях.
Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с двумя американскими астронавтами на борту вышел на орбиту. События прокомментировал российский политик и глава движения "Союз правых сил" Леонид Гозман.
Частный пилотируемый корабль запущен в США! Когда-нибудь, как сгинет этот морок, у нас тоже будут достижения, и за нашими проектами будет, затаив дыхание, следить весь мир, - написал он в Twitter.
Ты совсем, Лёня? Наши по два раза в год в космос летают, на ракетах с более качественными двигателями. Ещё и весь мир туда возят, - тут же напомнили ему в комментариях.
Напомним, что запуск Crew Dragon вызвал какой-то дичайший приступ радости среди российских либералов и украинцев, так как ранее астронавтов США на орбиту отправляла исключительно Россия на своих "Союзах". Впрочем, и дальше пока от них США не отказываются. Так что замене радоваться пока рановато.
Фото: скриншот Twitter/@Leonid_Gozman

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