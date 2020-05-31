"Лёня, ты совсем?": Гозман так обрадовался запуску Crew Dragon, что забыл про российский космос

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с двумя американскими астронавтами на борту вышел на орбиту. События прокомментировал российский политик и глава движения "Союз правых сил" Леонид Гозман.

Частный пилотируемый корабль запущен в США! Когда-нибудь, как сгинет этот морок, у нас тоже будут достижения, и за нашими проектами будет, затаив дыхание, следить весь мир, - написал он в Twitter.

Ты совсем, Лёня? Наши по два раза в год в космос летают, на ракетах с более качественными двигателями. Ещё и весь мир туда возят, - тут же напомнили ему в комментариях.