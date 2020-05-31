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"Лёня, ты совсем?": Гозман так обрадовался запуску Crew Dragon, что забыл про российский космос
31 мая 2020, 12:55 • 86 • Политика
Леонид Гозман порадовался запуску американского Crew Dragon и выразил надежду, что Россия когда-нибудь тоже так сможет. "Ты совсем, Лёня? Наши по два раза в год в космос летают, на ракетах с более качественными двигателями", - напомнили ему в комментариях.
Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с двумя американскими астронавтами на борту вышел на орбиту. События прокомментировал российский политик и глава движения "Союз правых сил" Леонид Гозман.
Напомним, что запуск Crew Dragon вызвал какой-то дичайший приступ радости среди российских либералов и украинцев, так как ранее астронавтов США на орбиту отправляла исключительно Россия на своих "Союзах". Впрочем, и дальше пока от них США не отказываются. Так что замене радоваться пока рановато.
Фото: скриншот Twitter/@Leonid_Gozman
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