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"Лёгкая пощёчина самолюбию": Сатановский осадил изумившегося контрсанкциями Борреля

02 апреля 2022, 05:05  •  171 • Политика
Россия запретила высшему руководству Евросоюза въезд на территорию России в ответ на введённые против неё санкции. Глава Евродипломатии искренне изумлён. Евгений Сатановский всё популярно объяснил и немного осадил европейского чиновника. "Лёгкая пощёчина самолюбию", - отметил политолог.
Боррель выразил сожаление по поводу решения Кремля запретить въезд в Россию ряду граждан Евросоюза. Вполне вероятно, что он так и не понял, зачем наша страна проводит спецоперацию, а потому убеждён в законности односторонних санкций ЕС. Более того, глава евродипломатии сделал упор на якобы чётких критериях введения рестрикций в отношении России и наличии способов их оспорить.
Евгений Сатановский в своём Telegram-канале "Армагеддоныч" весьма иронично прокомментировал заявление Жозепа Борреля. Он подметил, что еврочиновники хотели бы, чтобы им кланялись в ноги в попытке отменить санкции. Но Россия поступает иначе и самим представителям ЕС не даёт возможности выскользнуть.
По мнению политолога, контрсанкции чисто символические, но достаточно обидные.
"Борреля и его коллег <…> не к высшей мере присудили, а так – чисто символически нанесли лёгкую пощёчину их самолюбию", - отметил автор поста.
Он недоумевает, почему в ЕС отреагировали настолько нервно. Быть может, дело в самом факте контрсанкций? Еврочиновникам можно кого угодно обвинять в чём угодно, и мир должен с этим считаться, даже если обвинение несправедливое. Но если так же поступают с ними – сразу искреннее изумление и возмущение.
В конце поста Сатановский пофантазировал на тему продолжения ответных санкций. Если Европе позволено вводить санкции против членов семьи определённых политиков и чиновников, замораживать счета иностранных граждан в банках, блокировать чужие кредитные карты, отнимать недвижимость, то почему бы так же не поступить России.
"Объявить, к примеру, что дом Борреля теперь является собственностью беженцев с Украины и те могут смело его занимать, не боясь никаких последствий. Или, к примеру, там будет располагаться посольство ДНР и ЛНР в той или иной стране, а то и сразу представительство их обеих при Евросоюзе. Отличная, кстати, идея!" – добавил политолог.

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