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"Львовская база будет полностью уничтожена": Кнутов предупредил Киев о мощном ответе России

07 июля 2020, 16:00  •  68 • Политика
Военный эксперт Юрий Кнутов предупредил Киев о мощном ответе России в случае нападения на Крым. "Львовская база и другие будут полностью уничтожены", - объяснил он.
Ранее командование ВМС Украины заявило о подготовке к войне с Россией. "Будет много потерь", - угрожает командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
По его словам, Украина начала подготовку к полномасштабным боевым действиям. Он отметил, что причина в том числе в желании Киева вернуть Крым в состав Украины. Причём напомнил об украинских ракетах "Нептун", способных якобы достать до Севастополя.
В беседе с изданием "Вечерняя Москва" Юрий Кнутов объяснил, что в случае удара ВСУ по Крыму Россия ответит ударом не только по тем частям, которые будут штурмовать Крым, но и по базам и штабам противника.
"Львовская база и другие будут полностью уничтожены", - предупредил он.
Эксперт подчеркнул, что угрозы киевского командира он считает "политической бравадой" с целью напомнить об Украине "хозяевам", которые занялись своими проблемами и забыли о ней.

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