"Львовская база будет полностью уничтожена": Кнутов предупредил Киев о мощном ответе России

Ранее командование ВМС Украины заявило о подготовке к войне с Россией. "Будет много потерь", - угрожает командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.

По его словам, Украина начала подготовку к полномасштабным боевым действиям. Он отметил, что причина в том числе в желании Киева вернуть Крым в состав Украины. Причём напомнил об украинских ракетах "Нептун", способных якобы достать до Севастополя.

В беседе с изданием "Вечерняя Москва" Юрий Кнутов объяснил, что в случае удара ВСУ по Крыму Россия ответит ударом не только по тем частям, которые будут штурмовать Крым, но и по базам и штабам противника.

"Львовская база и другие будут полностью уничтожены", - предупредил он.

Эксперт подчеркнул, что угрозы киевского командира он считает "политической бравадой" с целью напомнить об Украине "хозяевам", которые занялись своими проблемами и забыли о ней.