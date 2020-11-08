Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Жалких идиотов" показали на федеральном телевидении в России
Указ Путина по Донбассу взбесил власти Украины
После попытки выгнать всех русских из Степанакерта началась бомбёжка
"Радар не работает, поверхность не отражает и вообще слишком дорогой":...
Главная / Политика

"Лузер" не спешит отчаиваться: Трампа "поймали" на видео после заявления Байдена о победе

08 ноября 2020, 19:10  •  119 • Политика
Дональда Трампа "поймали" на видео после заявления Джо Байдена о победе на выборах. Действующий президент США с радостью фотографировался с поклонниками и совсем не выглядел расстроенным. Похоже, "лузер" не спешит отчаиваться.
В Сети распространились видео, запечатлевшие президента США Дональда Трампа после заявления его главного конкурента - кандидата от Демпартии Джо Байдена о победе на выборах.
На одном из роликов действующий глава Белого дома запечатлён после игры в гольф. Новости, что демократ обошёл его в Пенсильвании и, возможно, в рамках всей президентской гонки, застали Трамп именно там.
Тем не менее американский лидер, как видно на кадрах, с радостью фотографируется с поклонниками. Сделать совместный снимок попросила невеста.
С настроением у него всё ОК, - отмечает Telegram-канал Mash.
После Трамп отправился в Белый дом. Уже в Вашингтоне его кортеж, однако, встретили сторонники Байдена, которые уже празднуют победу своего кандидата. Как можно услышать на другой записи, вслед действующему президенту раздались крики "лузер!".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



119
Источник
Похожие новости
08 ноября 2020, 01:45
"С большим перевесом!" В США огласили, кто победил на президентских выборах. Но есть нюанс
08 ноября 2020, 14:35
Трамп не проиграл? Исход президентских выборов в США неожиданно "слил" Twitter
08 ноября 2020, 12:45
Адвокат Трампа парой фраз сбил пафос с победителя, но Европа рукоплещет: "Байден наш!"
08 ноября 2020, 01:45
В Кремле раскрыли детали беседы Путина и Макрона: Озвучены планы России по Карабаху
08 ноября 2020, 13:40
Байдену припомнили давнее высказывание о базах НАТО в Крыму
08 ноября 2020, 17:20
"Турецкий султан" разбушевался? Раскрыты детали беседы Путина и Эрдогана. У Анкары своя версия
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 ноября 2020, 01:45
"С большим перевесом!" В США огласили, кто победил на президентских выборах...
08 ноября 2020, 14:35
Трамп не проиграл? Исход президентских выборов в США неожиданно "слил" Twit...
08 ноября 2020, 11:50
Операция «Очко»: позорные провалы ВСУ на Донбассе
08 ноября 2020, 12:45
Адвокат Трампа парой фраз сбил пафос с победителя, но Европа рукоплещет: "Байден...
08 ноября 2020, 01:45
В Кремле раскрыли детали беседы Путина и Макрона: Озвучены планы России по Карабаху
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 ноября 2020, 03:10
Финских туристов изумили дороги Сибири: Не то, что в Канаде
05 ноября 2020, 01:10
"Этот скандал сметёт многих" - идёт война за три штата: последние итоги выборов президента США
06 ноября 2020, 00:15
"Жалких идиотов" показали на федеральном телевидении в России
06 ноября 2020, 03:55
"Радар не работает, поверхность не отражает и вообще слишком дорогой": Запад опять усомнился в Су-57
03 ноября 2020, 13:25
Либо "аннексия", либо диалог! Франции выставили ультиматум по Крыму
07 ноября 2020, 04:40
Разбомбить Россию и Китай: Чудеса дипломатии от Помпео
07 ноября 2020, 20:15
Львовский телеведущий раскрыл рецепт избавления от бандеровщины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.