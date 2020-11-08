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"Лузер" не спешит отчаиваться: Трампа "поймали" на видео после заявления Байдена о победе
08 ноября 2020, 19:10 • 119 • Политика
Дональда Трампа "поймали" на видео после заявления Джо Байдена о победе на выборах. Действующий президент США с радостью фотографировался с поклонниками и совсем не выглядел расстроенным. Похоже, "лузер" не спешит отчаиваться.
В Сети распространились видео, запечатлевшие президента США Дональда Трампа после заявления его главного конкурента - кандидата от Демпартии Джо Байдена о победе на выборах.
На одном из роликов действующий глава Белого дома запечатлён после игры в гольф. Новости, что демократ обошёл его в Пенсильвании и, возможно, в рамках всей президентской гонки, застали Трамп именно там.
Тем не менее американский лидер, как видно на кадрах, с радостью фотографируется с поклонниками. Сделать совместный снимок попросила невеста.
После Трамп отправился в Белый дом. Уже в Вашингтоне его кортеж, однако, встретили сторонники Байдена, которые уже празднуют победу своего кандидата. Как можно услышать на другой записи, вслед действующему президенту раздались крики "лузер!".
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