"Лузер" не спешит отчаиваться: Трампа "поймали" на видео после заявления Байдена о победе

В Сети распространились видео, запечатлевшие президента США Дональда Трампа после заявления его главного конкурента - кандидата от Демпартии Джо Байдена о победе на выборах.

На одном из роликов действующий глава Белого дома запечатлён после игры в гольф. Новости, что демократ обошёл его в Пенсильвании и, возможно, в рамках всей президентской гонки, застали Трамп именно там.

Тем не менее американский лидер, как видно на кадрах, с радостью фотографируется с поклонниками. Сделать совместный снимок попросила невеста.

С настроением у него всё ОК, - отмечает Telegram-канал Mash.

После Трамп отправился в Белый дом. Уже в Вашингтоне его кортеж, однако, встретили сторонники Байдена, которые уже празднуют победу своего кандидата. Как можно услышать на другой записи, вслед действующему президенту раздались крики "лузер!".