"Лукашенко сказали из России не трогать": Гордон назвал "будущего лидера" Белоруссии

Украинский журналист Дмитрий Гордон, который ранее брал интервью у белорусского президента Александра Лукашенко, уже "подыскал" ему замену. По его словам, новым лидером республики станет Мария Колесникова. Активистка является главой предвыборного штаба одного из несостоявшихся участников выборов президента - Виктора Бабарико.

По словам Гордона, на белорусских протестах сказалось влияние Москвы. Он отметил, что в лидерах этого протестного движения - "агенты влияния креатуры России".

Выступая в эфире Савика Шустера, он также сделал свой политический расклад для белорусов. Якобы на смену "невыгодному Москве" Лукашенко будет назначена Колесникова.

По утверждениям Гордона, по ней будто была особая договорённость, согласно которой белорусского лидера "просили" не трогать активистку.

"Это можно объяснить, в моей логике, только одним: значит, Лукашенко сказали из России не трогать. И он и не трогал... В итоге он её тронул, но... я знаю, как создаются легенды", - заявил журналист. Однако это задержание Колесниковой на руку тем, кто создаёт из неё легенду.

И всё это, убеждён Гордон, делается для того, чтобы она стала "официальным и пострадавшим" лидером оппозиции.

"И они собираются заменить Лукашенко на Марию Колесникову", - добавил он.