"Лукашенко надоел, но это не главная проблема": Белоруссию на наших глазах разрывают на куски

Белоруссию на наших глазах разрывают на куски. Слова соперницы Лукашенко на выборах Светланы Тихановской о "мирных гуляющих белорусах" не выдерживают никакой критики - на протяжении последних трёх дней демонстранты вступали в жёсткие стычки с силовиками. Правоохранительные органы республики сообщили о нескольких десятках пострадавших бойцов.

Впрочем, среди тех, кто сейчас выходит на улицы белорусских городов, есть не только оппозиционеры, курируемые из-за рубежа, но и те, кому Александр Лукашенко за свои 26 лет у власти уже успел поднадоесть.

Однако не учитывать иностранного влияния на координацию протестов нельзя. На это обращает внимание учредитель Царьграда Константин Малофеев. Почерк Запада в "белорусском майдане" читается на раз - как долго акции продолжаются, как они подогреваются и как ко всему происходящему в Белоруссии относятся западные СМИ.

Всё-таки иностранные консультанты там присутствуют, убеждён он, и никакие в истории массовые протесты не случались без их организации. Не бывает массовых стихийных процессов, длящихся так долго, в разных местах, с рассылаемыми по интернету кодами домофонов (в телеграм-каналах распространялись адреса и коды домофонов, чтобы протестующие прятались от ОМОНа).

"Несмотря на то что, безусловно, среди вышедших есть те, кто лишь побибикать или высказать своё "фэ" существующему режиму. Но, конечно, за всем видна рука профессиональных "кукловодов", профессиональных устроителей революций по Шарпу, Лютваку… Мы видим их следы во всём - в том, как долго это продолжается, как это подогревается, и в отношении к происходящему западных СМИ. Как только ты видишь, что западные СМИ к чему-то по команде относятся хорошо, называя это демократическим протестом, голосом народа, а к Лукашенко обращаются соответствующие спикеры, министерства иностранных дел западных государств, требуя пересмотреть результаты выборов, - разумеется, значит, всё из одного центра руководится. А как же иначе", - указывает Малофеев.

Фото: Царьград

Ведь почему-то эти же политики не стали выдвигать требований французскому лидеру Эммануэлю Макрону в разгар протестов "жёлтых жилетов" или президенту США Дональду Трампу, когда там шли многочисленные акции BLM.

А здесь - во всём виноват Лукашенко. Поэтому, конечно, это дирижируется, подчёркивает он в эфире "Царьград. Главное".

Однако сама эта ситуация должна прояснить для лидера Белоруссии одно: ему пора определиться, с кем он в геополитической сцепке. В противном случае за республику решат уже извне и без участия Александра Григорьевича.

"Если Белоруссия не определится, что ей следует быть с Россией, то тогда её определят уже насильственным путём - быть с Западом. И это произойдёт уже без Александра Григорьевича. Потому что сегодня они устроили неудачный "майдан", завтра они устроят следующий и затем, и затем… Или произойдёт заговор в верхушке государственной власти, который может привести к тому, что придёт прозападный колониальный режим, который сдаст Белоруссию олигархату мировых корпораций", - пояснил Константин Малофеев.